Casapark apresenta rebranding da marca com brunch para convidados

Sempre atuante à frente do shopping da família, a empresária Ivana Valença trouxe mais uma novidade para o centro de compras especializado em mobiliário e complementos para a casa. O Casapark, que também possui restaurantes, cinema e livraria, apresentou ao público o rebranding da marca, acentuando as principais características do shopping.

Humberto Araque, Ângela Borsoi, Ivana Valença e Sônia Lacombe

Para celebrar a novidade, uma exposição de lançamentos de lojas do mall que trazem os elementos que mudam os paradigmas do design de interiores. Com curadoria de Ângela Borsoi e Sônia Lacombe, a mostra Re:Design Casapark, tudo aqui inspira fica em cartaz na Praça Central do shopping até o dia 30 de junho, com visitação de segunda a domingo.

Silvia Hering e Betânia Lima

“O nosso rebranding da marca foi realçar a versatilidade e as múltiplas faces do Casapark que são o design, a arquitetura, a arte, a gastronomia, a cultura e o cinema. Estamos sempre em movimento e de olho na inovação e inspiração para os nossos clientes”, destacou Ivana à coluna. O brunch de

lançamento contou com catering do Marietta Café.

Artur Fonseca

André Alf e Marlene de Paula

