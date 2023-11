Casapark apresenta Natal com árvore conceitual e concurso de vitrines

O Shopping Casapark abriu as celebrações de fim de ano com a instalação de Natal e Vitrines Decoradas, na semana que passou. O mall apresentou ao público a instalação de Natal O Carpinteiro, criada pelo artista visual Christus Nóbrega.

Formada por cubos de montar feitos em madeira que alcançam mais de cinco metros de altura, a instalação é cercada de autômatos, objetos que por meio de engrenagens ativadas pelo público se movem, dando vida a personagens como o anjo do Natal.

O artista comentou que idealizou a árvore de Natal como um brinquedo de montar lúdico e interativo, “onde todas as lembranças e também as sensações de natais mágicos renovam a esperança”. O clima de festa se estendeu às lojas localizadas no centro de compras.

As vitrines foram decoradas por arquitetos e designers para a Mostra de Vitrines, que este ano premiará com um voucher de viagem no valor de R$ 10 mil a vitrine mais votada por um júri que teve a Coluna Marcelo Chaves como integrante.

A noite contou com música do quarteto de cordas e piano Artfex, que também fez a produção musical da festa, que trouxe o DJ Lucas Martins e o duo de violino e trompete Bruno Arsky e Haniel Tenório para uma performance especial.

Além da mostra de vitrines e da árvore conceitual, o Casapark também traz outra novidade. O shopping fará a arrecadação de brinquedos novos para a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem.

Fotos: César Rebouças