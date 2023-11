Casapark apoia campanha solidária de Natal do JBr

Empresárias de sucesso em Brasília, Ivana Valença e a filha Carol, que juntas com familiares comandam o shopping Casapark, um dos principais e mais requisitados da capital federal quando o assunto é mobiliário, acessórios, planejados, eletroeletrônicos, cama, mesa, banho, cozinha e arte, estão apoiando a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações sociais desenvolvidas pela empresa de comunicação.

Ivana e Carol, mãe e filha, estão dando a sua contribuição para a ação social do Jornal de Brasília através da instalação de pontos de coletas nos ambientes e corredores do mall, para a arrecadação de brinquedos novos que poderão ser doados até o mês de dezembro. Todos destinados à campanha de fim de ano do JBr. Brinquedos que serão doados pouco antes do Natal para crianças muito carentes de regiões muito humildes e de difícil acesso do Distrito Federal e também do Entorno.

“Para nós é uma honra participar de um projeto tão especial e bonito como esse do Jornal de Brasília e poder abrir as portas do Casapark para receber as doações para essa ação. É muito importante tomarmos a iniciativa de ajudar o próximo da maneira que for possível para cada um. O mais importante é ajudar quem precisa”, enfatizou Carol Valença, responsável pelo Marketing do shopping. Palavras que foram chanceladas pela mãe Ivana Valença, grande apoiadora de causas sociais.

Tudo pronto para a grandiosa festa que o ParkShopping promove hoje à noite, para festejar em grande estilo a chegada de seus 40 anos de sucesso em Brasília. No evento, que contará com delícias do chef Celso Jabour, do Buffet Sweet Cake, e decoração de Valéria Leão Bittar, a banda Capital Inicial será a grande atração.

Sucesso de público e crítica, a Casa Cor Brasília encerrou a sua 31ª edição com número recorde de visitantes. Em pouco mais de dois meses de realização, de 1º de setembro a 5 de novembro, 30.130 pessoas percorreram os 49 ambientes da mostra 2023, realizada pelo segundo ano consecutivo na Arena BRB Mané Garrincha.

Eventos também movimentaram suas instalações. Foram 40 em 64 dias, além das 13 apresentações culturais e as oito atrações da programação da Semana das Crianças. O Jornal de Brasília e a Coluna Marcelo Chaves foram homenageados no ambiente Home Office, das arquitetas Ana Luísa Zinato e Juliana Oliveira.

A Confederação Israelita do Brasil irá apresentar durante evento para autoridades públicas, privadas e imprensa, amanhã, dados inéditos a respeito do aumento do antissemitismo no Brasil. O evento faz parte de um conjunto de iniciativas e marca o Dia Internacional do Combate ao Fascismo e Antissemitismo.

Na ocasião, haverá ainda o lançamento de um manifesto para o Combate ao Fascismo e o Antissemitismo. Para o presidente da Conib, Claudio Lottenberg, o objetivo é combater o antissemitismo e o discurso de ódio no Brasil e alertar sobre o aumento de ataques antissemitas contra judeus no país e em outros lugares do mundo.

