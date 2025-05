Casal de executivos Carollina Nicolini e Alfredo Rossi se casa em Brasília

Um momento de muita emoção protagonizado pela executiva da Meta, empresa de tecnologia social, Carollina Nicolini, e pelo executivo da Expedia Group, Alfredo Rossi, na Igreja Nossa Senhora do Lago, localizada no Lago Norte. O casal, que reside na França, escolheu Brasília para oficializar a união e selar o seu amor, cercado pelo carinho de familiares e de amigos.

A cerimônia, além de emocionar os convidados e os noivos, também reforçou os laços afetivos do casal com a capital. Após a cerimônia religiosa, os recém-casados receberam todos para uma caprichada recepção. “Alfredo e eu reafirmamos uma história que construímos com afeto e muita parceria. Depois de tantos caminhos trilhados é especial viver esse novo capítulo”, disse a noiva.

Foto: Arquivo Pessoal