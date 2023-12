Casal Carlos Gurgulino e Melissa Gontijo promovem festa de Natal

A noite da última sexta-feira foi especial na residência dos empresários Carlos Gurgulino e Melissa Gontijo, no Lago Sul. O casal, como faz tradicionalmente no mês de dezembro, recebeu um grupo de convidados para uma festa especial de Natal. O encontro, este ano ainda mais intimista, contou com familiares e amigos mais próximos dos anfitriões.

O evento já é tradição na família Gontijo. “Todos os anos fazemos. Começou com minha mãe Ana, que fazia na casa dela para as amigas e convidava algumas amigas minhas. Depois ela começou a fazer a festa na minha casa para as amigas dela e as minhas amigas também e atualmente sou eu que faço para as minhas amigas e convido amigas dela também”, contou Melissa.

Todos os anos a casa ganha decoração de Natal feita pela própria Melissa, assim como a ambientação da festa ocorrida na sexta-feira. Este ano, foram usadas as árvores de Papai Noel na sala de jantar, uma dourada na sala principal, a de gingerbread na sala de televisão, a de ursos na sala de jogos e quatro árvores e um grande boneco de neve, todos na varanda.

A chef Penha Cook foi escalada para preparar o delicioso jantar, tendo como destaques o Peru fatiado ao molho de ervas, o Filé mignon ao molho de pimenta rosa, os Aspargos salteados e o Brandade de bacalhau. Para adoçar o paladar, o Cheesecake de frutas vermelhas e Mousse de chocolate, entre outras iguarias. Tudo regado a champanhe Taittinger.

Uma das atrações da noite foi a miniatura de uma cidade com motivos natalinos em pleno inverno montada em um ambiente da casa. De tão grande e bonita levou uma semana para ser montada. “O Natal tem um significado muito especial porque é uma oportunidade especial de reunir a família e os amigos para comemorar o nascimento de Jesus”, disse o casal.