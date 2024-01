Capela histórica de ilha baiana será palco de casamento de Flavia Peres e Augusto Lima

Tudo pronto para o casamento da ex-deputada federal e ex-ministra Flávia Peres com o banqueiro baiano Augusto Lima, na cinematográfica Ilha dos Frades, em Salvador, na Bahia, sábado (20). O titular da coluna é um dos convidados da cerimônia seguida de festa. O convite digital traz as iniciais dos noivos e um belo desenho de coqueiros em profusão com o mar.

O sim será dado na histórica Capela de Nossa Senhora do Loreto, uma reconstrução de 1876, que tem origem em uma ermida de taipa datada de 1645, que foi reerguida em alvenaria em 1756. O templo além da beleza, às margens do mar, é um importante patrimônio histórico estadual, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, décadas atrás.

Os convidados terão disponível serviço de transfer que sairá do Terminal Náutico de Salvador para a ilha. O enlace seguido de festa contará com a presença de 250 seletos convidados. O noivo é sócio do banco Master, fundado em 1974. Flávia, que também foi primeira-dama do DF, irá comemorar no dia seguinte ao casório, o seu aniversário, também com festa na ilha.

FESTA

Tarde especial hoje na Mansão Catavento, no Setor de Mansões Park Way. A publicitária Mariana Jordão e o assessor de investimentos Matheus Gomide comemoram o aniversário da filha Olívia. Com o tema “Frosen”, a aniversariante irá celebrar a chegada de seus quatro anos.

IMPRENSA

Mesa animada ontem, no B Hotel Brasília. Almoçavam no restaurante Térreo, com cardápio idealizado pelo chef Lênin Palhano, os jornalistas Antônio de Castro, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, da Globo, com Murilo Fagundes, do SBT. No assunto da tarde, política e o esperado Carnaval.

BALADA

Um dos maiores DJs e produtores da cena eletrônica mundial, o britânico Fatboy Slim retorna a Brasília. Após quase dez anos longe dos palcos da cidade, ele se apresenta novamente no dia 28, no complexo Na Praia. Será com os pés na areia, em alusão ao icônico DVD Live At Big Beach Boutique.

SABEDORIA

A Casa do Saber acaba de lançar seis cursos em seu aplicativo partindo de alguns pilares: ética, espiritualidade, poder, saber, beleza e ideias contemporâneas para entender o presente. Em a Jornada de Filosofia, professores irão analisar os principais fundamentos da filosofia.

