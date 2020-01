Cantora Maraísa está namorando empresário brasiliense irmão de blogueira

PUBLICIDADE 

Mais um macth envolvendo uma cantora de sucesso nacional. Depois do affair de Anitta com o cantor brasiliense Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene, agora é outra cantora, desta vez Maraísa, que está de romancinho com um brasiliense.

Maraísa, que faz par com irmã Maiara, ao que tudo indica está engrenando um namorico com o empresário brasiliense Luiz Souza Lima, que possui uma empresa de pulverização, além de atuar no ramo de plantações de milho em Goiás.

A cantora postou uma foto do amado em seu Instagram, direto do show que fez em Guarapari, no Espírito Santo. Luiz é irmão da blogueira brasiliense Denize Lima, que também fez postagens no mesmo show da agora cunhada Maraísa.

Luiz é filho de um casal de fazendeiros que mora em Brasília e possui negócios em Goiás. A família, bem sucedida, é discreta, principalmente o rapaz. A repercussão do namoro da cantora, apresentadora do programa SóTocaTop, da Globo, já começou.