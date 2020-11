Cantor Gusttavo Lima é condecorado em Brasília na Embaixada da República Dominicana

PUBLICIDADE

O cantor Gusttavo Lima recebeu uma condecoração especial na Embaixada da República Dominicana. Na cerimônia, ocorrida em Brasília, o artista foi homenageado pelas relevantes contribuições à difusão, no Brasil e no exterior, do ritmo dominicano “bachata”, declarado recentemente Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

O embaixador da República Dominicana no Brasil, Alejandro Arias Zarzuela, realizou a entrega de uma placa de homenagem ao artista brasileiro na sede da Missão Diplomática, ressaltando o bem-sucedido trabalho musical do cantor. Durante o evento, foi valorizada, de forma especial, a inclusão do ritmo originário da República Dominicana.

Gusttavo Lima conheceu a bachata em 2011, durante uma turnê nos Estados Unidos. Sete anos depois, resolveu inovar, trazendo elementos do gênero caribenho para a música sertaneja no DVD “O Embaixador – Ao vivo em Barretos”. O intérprete tem sido o principal promotor no Brasil da bachata, através de várias das suas reconhecidas produções musicais.

Em 2019, com o lançamento do sucesso “Milu” e a gravação do DVD “O Embaixador in Cariri”, a bachata promovida por Gusttavo veio com força, ganhando notoriedade e se tornando uma referência para diversos artistas dentro e fora da música sertaneja. Este ano o astro segue apostando nas batidas do ritmo no DVD “O Embaixador The Legacy”.

Foto: Augusto Albuquerque