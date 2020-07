Campo Bahia Hotel Villas & Spa reabre em agosto na Bahia

PUBLICIDADE

Um dos resorts mais luxuosos da Bahia, o Campo Bahia Hotel Villas & Spa, em Santo André, pertinho de Santa Cruz de Cabrália, está com data marcada para a sua reabertura. O local vem tomando todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Adotamos todos os protocolos oficiais para a saúde e segurança durante a estada de nossos hóspedes. Tudo isso para que a primeira viagem do turista nacional ou estrangeiro, após um longo período em casa, seja marcada por momentos relaxantes e revigorantes à beira mar”, disse Rúben Leme, gerente-geral do hotel.

O resort é famoso por ter sido erguido em apenas cinco meses para servir como sede de treinamento para os alemães durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. “Retornaremos com condições especiais: 20% off em todas as acomodações + upgrade de categoria (na mesma villa). Oferta válida para agosto”, destaca Rúben.

