Campanha Proteger É Nosso Dever, contra a violência sexual de crianças é lançada no DF

Brasília foi palco de uma noite memorável dedicada à abertura da campanha Proteger É Nosso Dever!. O evento, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, realizado no SESI Lab – Espaço de Arte, Ciência e Tecnologia, reuniu especialistas, autoridades e comunidade em geral para um diálogo enriquecedor e transformador.

O painel debate com o tema Panorama da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Brasil contou com a mediação da secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, que enfatizou a importância da conscientização e da educação na prevenção desses crimes. “É importante que nos unamos nessa campanha”, disse ela.

A secretária ainda destacou que é dever não somente do Estado, mas de toda a sociedade zelar pelos direitos das crianças e adolescentes do DF. Como convidados palestrantes, estiveram presentes a diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, e a ex-modelo, empresária e ativista na luta contra a violência sexual e doméstica Luiza Brunet.

Também participaram o chefe de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes da Unicef no Brasil, Mário Volpi, e a cineasta e diretora do Documentário Um crime entre nós, Adriana Yañez. O evento de abertura propôs aprendizado, troca de conhecimentos e, principalmente, esperança de um futuro mais seguro e justo para as crianças e adolescentes.

Foto: Jhonatan Vieira