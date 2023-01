Brasilienses prometem marcar presença no baile carnavalesco do Copacabana Palace

NO…

Os brasilienses que marcarão presença no baile de carnaval do Copacabana Palace no Rio, no dia 18 de fevereiro, estão caprichando na produção para usar na noite. Este ano, o tema, como adiantado pela coluna no ano passado, será Túnel do Tempo, em homenagem aos 100 anos que o hotel carioca fará este ano.

…BAILE…

O evento contará com direção artística de Gustavo Barchilon e cenografia do decorador carioca Daniel Cruz. Já as atrações, para todos os gostos, serão o Cordão da Bola Preta e o Baile do Serjão Loroza, além dos DJs Ronnie Borges e Carol Emmerick, que prometem colocar todos para dançar até o amanhecer.

…DO…

Entre os brasilienses que já confirmaram presença no baile carnavalesco mais sofisticado do Brasil, estão os procuradores Eduardo Cordeiro e Denilson Gonçalves, o relações públicas Tiago Correia, o engenheiro Wellington Marques, o médico Caio Mendonça e o nutricionista Clayton Camargos.

…COPA

Também estarão presentes, a promotora de Justiça Denise Pacheco, a condessa Giselle Dalle Rose, mulher do conde Pierdonato Dalle Rose, o colecionador de arte Amador Outerelo, a médica Fernanda Miranda, os advogados Sônia Gontijo e Luciano Souza e os empresários Cristina Lisboa, Gracco Magalhães e Guilherme Ribeiro.

CARREIRA

O número de profissionais que vivem no Brasil, mas trabalham para o exterior aumentou 491% entre os anos de 2020 e 2022, conforme pesquisa da Husky, plataforma que facilita o recebimento de transferências internacionais. Os brasileiros da área de tecnologia da informação são os mais requisitados lá fora.

SUPLENTES

Na contagem regressiva para a posse dos parlamentares que iniciam mandatos no dia 1º de fevereiro, cerca de 20 novos suplentes estarão presentes. Os titulares, cinco senadores e cinco deputados estão nos ministérios do presidente Lula. Já os dez restantes assumiram como secretários em seus estados.

CONFETE

Faltando menos de um mês para o carnaval, os preparativos para o Camarote Nº1, um dos mais concorridos do sambódromo carioca, estão intensos. O espaço anunciou a cantora Alcione como musa deste ano. Já Dudu Nobre, intérprete do Samba Nº1, música tema, ficará responsável pelo comando da Roda de Samba.

B’DAY

A quinta-feira será muito especial e com cumprimentos para os aniversariantes do dia: a empresária Cleo de Oliveira, a decoradora Augusta Lobo, a empresária Luciana de Goes, a jornalista Erika Bragança, a empresária Lúcia Bittar, o ex-administrador do Lago Sul, Marcelo Amaral, e a jornalista Indira Efel.

Foto: Arquivo Pessoal