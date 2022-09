Beauty artist Ricardo Maia ganhar almoço em sua homenagem em Natal

Ricardo Maia, referência em cabelo e maquiagem em Brasília, ganhou homenagem em Natal, no Rio Grande do Norte, durante sua passagem pela capital potiguar. Amiga e cliente de Ricardo, a socialite Dagraça Viveiros abriu seu amplo apartamento no bairro de Petrópolis para um almoço caprichado na companhia do colunista Thiago Cavalcanti. Entre os assuntos do encontro, como não poderia de ser, estavam as eleições e os políticos brasileiros.

Foto: Arquivo Pessoal