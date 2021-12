Baby shower de Martina reúne convidados no Lago Sul

Os climas de felicidade e de contagem regressiva tomaram conta do Lago Sul no último sábado, com o chá de bebê de Martina, que em breve chega ao mundo. Filha do jornalista Gabriel Lisita e da empresária Joana Peixoto, a pequena tem previsão de chegar ao mundo em janeiro do próximo ano.

Sofia e Julia Peixoto com a irmã na espera da sobrinha

O encontro, com a presença de 50 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal, teve como cenário a casa do casal Pabli Isaac e Gustavo Portella, ela madrinha do bebê. Tudo organizado com esmero e nos mínimos detalhes por Pabli e por Joana Peixoto, na espera de seu primeiro filho.

Gustavo Portella e Pabli Isaac

Com o tema “Selva”, a ambientação da tarde foi assinada pela decoradora Patricia Bontempo da Cenário Festas, que forneceu todas as peças de decoração e auxiliou na montagem da mesa principal. Doces variados e bolo da Espiral Doces e os macarons da Nube Café ganharam elogios.

Susie Lobo

No cardápio do encontro, delícias preparadas pelo chef Júnior Menezes, que ficou responsável pelo cardápio servido com destaque para a quiche de alho poró, o croque monsieur e a tradicional rabanada de Natal. Para acompanhar os saborosos belisquetes, variados drinques e espumante.

Ana Peixoto e Solange Lopes

Atenciosa com os convidados, assim como os pais, o empresário e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e Rosália Peixoto, Sofia afirmou estar feliz em poder reunir pessoas queridas após tanto tempo de isolamento. “Martina já é muito amada. Ela traz felicidade”, disse ela.

Roseli, Clarice e Jackeline Bontempo

Tamara Bontempo

Nevinha Costa e Gláucia Benevides

Fotos: César Rebuças