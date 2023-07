Avant-première, concerto e situação crítica entre os destaques da coluna

SAUDADE

O Santuário Dom Bosco será cenário na noite de hoje, às 18h, da emocionante missa de sétimo dia de dona Genilda Padilha Valle, mãe do advogado João Carlos Padilha. Encontro que promete reunir familiares e amigos de dona Genilda, que partiu na semana que passou deixando todos os que a conheciam consternados.

DÉCOR

Orestes Blanco e Rosa Pereira participam da 31ª edição da Casa Cor Brasília. A dupla integra o elenco pela terceira vez na mostra e assina o restaurante do local, com 260m². O espaço terá a cozinha comandada pelo chef Dudu Camargo. A Casa Cor Brasília acontece de 1º de setembro a 5 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha.

VINHO E MÚSICA

Os amantes do vinho têm encontro marcado amanhã, no Izzi Wine Garden, localizado no Pontão do Lago Sul, para a primeira edição do Izzi Tasting. O evento, das 19h à 0h, contará com uma experiência sensorial única, com estações de rótulos de diversos países, estilos e uvas, em formato all inclusive, e com a apresentação de DJs.

CONCERTO…

O comodoro do Iate Clube de Brasília, Flávio Pimentel, está cuidando dos últimos detalhes da edição deste ano do Iate in Concert. O grande evento solidário e cultural será no dia 5 de agosto, a partir das 17h. Além da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob regência do maestro Cláudio Cohen…

…SOLIDÁRIO

…também se apresentam o tenor lírico Thiago Arancam, que arrancou aplausos e muitos elogios do público em 2022, e a violinista finlandesa Elisa Jäverlä. Os ingressos são trocados mediante doação de uma cesta básica, na recepção do clube. Alimentos que serão doados para pessoas carentes e instituições filantrópicas.

AGITO

O sábado promete ser de muita festa no Na Praia, no Setor de Clubes Esportivos Sul. Os cantores Léo Santana, Dilsinho e Vitor Fernandes são os nomes que prometem uma noite bastante agitada. Já no domingo, a arena recebe ninguém menos que Caetano Veloso, que dividirá o line up com a banda Natiruts.

SITUAÇÃO…

O GSH Banco de Sangue de Brasília está enfrentando uma situação de queda nos estoques sanguíneos. A situação ficou crítica, em razão do período de férias escolares, dias mais frios e das doenças respiratórias típicas da estação que afastam os doadores. De acordo com a instituição, somente neste mês…

…CRÍTICA

…as doações sofreram uma baixa adicional de 20%, índice que, somado ao déficit que já vinha enfrentando de 60%, resulta em um saldo de 80% abaixo do nível ideal. A instituição funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h30, na 915 Sul, no 2º subsolo do Centro Clínico Advance I. Para doar, basta comparecer à unidade.

Foto: César Rebouças