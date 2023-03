Autoridades marcam presença em lançamento de livro em Brasília

Obras homenagearam o centenário de morte de Ruy Barbosa

Na última quarta-feira, dia 1º, data que marcou os cem anos da morte do célebre jurista Rui Barbosa, o Lago Sul ficou movimentado. A ocasião foi marcada por uma série de homenagens, entre elas a noite de autógrafos de obras da Editora Migalhas, que lançou Migalhas de Rui Barbosa, em dois volumes.

O presidente da OAB, Beto Simonetti, com o ministro Luiz Felipe Salomão

O primeiro volume contou com a apresentação de Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e o segundo foi prefaciado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. As obras reúnem mais de 1.500 preciosidades garimpadas da extensa obra de Barbosa. A noite contou com 400 convidados, entre muitas autoridades presentes.

Miguel Matos e os ministros Luiz Fux e Carlos Mário Velloso

Além dos dois volumes das Migalhas de Rui Barbosa, foi lançado ainda o livro Ruy Barbosa – O Advogado da Federação e da República, do advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho. A noite contou com coquetel da banqueteira Renata La Porta e cerimonial de Tiago Correia.

Desembargador Gustavo Amorim

Beto Simonetti, presidente da OAB, com o ministro Alexandre de Moraes

Ministro Humberto Martins com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

Ministra Maria Claudia Bucchianeri com o advogado Cristiano Zanin

Ministro João Otávio de Noronha com Tiago Correia

Luis Cláudio Chaves e Virgínia Afonso com Marcus Vinícius Coêlho

PASSAPORTE

Recém-chegado do carnaval do Rio, onde marcou presença nos camarotes da Sapucaí, o advogado Wesley Lacerda afivela as malas novamente para viajar no domingo com a família para a Europa. No roteiro estão Portugal, Espanha e França. De lá, ele segue para uma peregrinação religiosa por Israel.

BASTANTE ATUANTE

Presidente da Casa do Candango, Margarida Kalil recebe convidados na manhã do dia 11 para a cerimônia de reinauguração e bênção das instalações da capela da Casa do Candango. Padre Edinaldo Castro irá celebrar missas terças, quartas e quintas às 12h, além do primeiro domingo de cada mês.

DOBRADINHA

A instalação Magic Square #3, de Hélio Oiticica, será cenário para o show inédito do duo Vermelho Wonder no próximo dia 10, no jardim do CCBB Brasília. A performance integra a programação do Festival Internacional de Cinema Fantástico. Os ingressos para o dia são gratuitos.

FEIJÃO E MÚSICA

A empresária Graça Yoda abre o seu Quintal da Dona Graça, no Park Way, domingo, para uma feijoada, com cardápio para crianças, além de feijoada vegana. A música vai estar embalada por Adriana Samartini e uma participação especial de um grupo de Maracatu. Ingressos no Sympla.

Fotos: César Rebouças