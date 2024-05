O ator brasiliense Bernardo Felinto (foto) se prepara para estreia nacional do longa-metragem “Letícia”. A partir de 6 de junho na Rede Cinemark. Na obra, Felinto que conta com mais de 35 espetáculos no currículo e papeis na Globo, mescla tons de drama com comédia romântica psicológica.

Foto: Arquivo Pessoal