Artista plástico Paulino Aversa inaugura mostra em Brasília

O Espaço Oscar Niemeyer teve noite badalada na semana que passou, com a abertura da exposição Mudernage Popular- Pinturas e Objetos, do artista plástico Paulino Aversa. Nascido e criado em Brasília, entre maquetes da cidade modernista, Paulino retrata em 20 pinturas de grandes formatos e 15 objetos estilo ready made, sua visão única de ícones arquitetônicos da cidade e cenas cotidianas de quem cresceu no nosso amado quadradinho.

Os convidados foram brindados com espumante geladinho, para amenizar o forte calor, e comidinhas saborosas da Castália. A trilha sonora ficou por conta do DJ Marcio Comas. A exposição, que conta com curadoria de Danielle Athayde, fica aberta ao público até o dia 31 de dezembro. “Minha pintura retrata coisas que eu vi e vivi na minha infância e adolescência. Imagens, cores, traços e recortes”, conta Paulino.

ARTE…

A Galeria Karla Osório, no Lago Sul, apresenta a exposição Magma, primeira individual do artista Romain Dumesnil em Brasília. A mostra reúne um conjunto especial de obras recentes que confirmam o interesse do artista pela exploração das metamorfoses da matéria e dos sistemas híbridos, entre geométrico e orgânico.

…NATURAL

A abertura está marcada para esta terça-feira, com coquetel. Sobre a exposição Magma, que também passa pelo natural e artificial, as obras têm em comum a substância mineral, um campo de matéria que Dumesnil tem explorado em seus trabalhos que são aplaudidos em vários países.

VIRADA

O Rock in Rio receberá homenagem no Réveillon do Rio 2024 pela comemoração dos seus 40 anos. Um espetáculo inédito com 500 drones, que formarão belas imagens e mensagens de paz e esperança para 2024 tornará o momento da virada ainda mais emocionante nas areias da praia de Copacabana.

TRANSIÇÃO…

O Brasil se prepara para um evento de grande relevância no cenário mundial. Trata-se do Seminário Internacional de Transição Energética – rumo à neutralidade carbônica, que ocorrerá em Brasília, no dia 21 deste mês, reunindo profissionais e líderes de diversos setores para debater assuntos…

…ENERGÉTICA

…como os desafios e oportunidades da transição energética sustentável e as metas de neutralidade de carbono estabelecidas pelo Acordo de Paris, assinado por quase 200 países, entre eles o Brasil. O evento será sediado pelo Senado Federal, no auditório do Interlegis, começando às 14h.

CIDADE…

A época mais mágica do ano está chegando e, para celebrar as festas de fim de ano, Brasília recebe, pela primeira vez, a Cidade de Natal. O projeto, que já é sucesso em Belo Horizonte, acontece de 1º a 23 de dezembro na Arena BRB Mané Garrincha. Iniciativa que promete agradar ao brasiliense.

…DE NATAL

A Cidade de Natal terá uma programação repleta de atrações para toda a família, como oficina de brinquedos, teatro, personagens temáticos, casa do Papai Noel, loja encantada, sala de experiências e praça de alimentação. Sem dúvida uma excelente e inesquecível experiência para todos.

RÉVEILLON

Com opções renomadas nacionalmente para celebrar a chegada do Ano Novo, os restaurantes do Pontão do Lago Sul estão na contagem regressiva para as suas tradicionais comemorações. Quatro espaços gastronômicos do complexo de lazer e entretenimento já oferecem cardápios variados e atrações musicais diversificadas.

NOVIDADE

Se reinventando como epicentro de negócios internacionais, Brasília ganhará o seu World Trade Center (WTC) no BIOTIC – o distrito de inovação da capital. O local fica em uma área de 121,5409 hectares entre a DF-003, o Parque Nacional e a Granja do Torto. O evento de lançamento, com a presença de empresários e formadores de opinião, ocorreu semana passada.