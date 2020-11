Artista plástico cai nas graças do presidente Jair Bolsonaro e da deputada Bia Kicis

PUBLICIDADE

Duas semanas atrás, quando Marco Angeli visitou o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, era um pintor paulistano pouco conhecido. Hoje, com suas obras penduradas no gabinete presidencial, tornou-se objeto de desejo dos integrantes do governo. Bia Kicis (foto), que intermediou o encontro, também ganhou um quadro de Angeli. A parlamentar foi procurada recentemente pelos secretários Mário Frias (Cultura) e Jorge Seif Junior (Agricultura e Pesca), interessados em encomendar trabalhos do artista.

Foto: Arquivo Pessoal