Artista plástica Lelli de Orleans e Bragança traz nova exposição para Brasília

A princesa e talentosa artista plástica Lelli de Orleans e Bragança (foto) aterrissa na próxima semana aqui em Brasília, para a abertura de sua exposição na galeria Mercato, Antiguidades, Arte e Design, que será inaugurada na ocasião. A noite promete reunir cerca de 200 seletos convidados.

Lelli, que ficará hospedada no Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, ao lado do Palácio da Alvorada, aproveita a estadia na capital para rever os amigos que possui na cidade. Ela será homenageada com jantares e almoços em petit comité. Sobre as obras, elas retratam lindas paisagens brasileiras.

Foto: Arquivo Pessoal