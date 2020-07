Aniversário da joalheira Deise Aviz e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

A JOALHEIRA DEISE AVIZ É A ANIVERSARIANTE DESTA TERÇA-FEIRA. ELA PASSA A DATA RECEBENDO MENSAGENS E FELICITAÇÕES DE AMIGAS COMO A ADVOGADA VERA CARLA SILVEIRA

O fundo Luz Alliance, criado pela modelo, empresária e filantropa Gisele Bündchen, está repassando doações a 15 instituições brasileiras que atuam em benefício da sociedade. Entre elas está a ONG brasiliense Amigos da Vida, que atua na promoção e defesa os direitos humanos das pessoas com HIV-Aids.

“Ficamos muito honrados com a doação que vem em um momento difícil para os assistidos da nossa organização em decorrência da pandemia. Gisele Bündchen está fazendo uma ação abençoada”, diz o ativista Christiano Ramos, que está a frente da organização não governamental há 20 anos como presidente.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia do DF, por meio de sua presidente Cristina Salaro, ajudou cerca de cem famílias de São Sebastião com a doação de cestas básicas e álcool em gel. A campanha solidária foi realizada no último fim de semana e contou com o apoio de dezenas de empresas e lojas da capital.

O Soul Brasília é o mais novo programa de relacionamento voltado para a arquitetura, construção civil e design de interiores da cidade. A iniciativa foi concebida por 16 representativas empresas locais e promoverá várias ações na capital que visem a interação entre o setor, profissionais e empresas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é definida como uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde. De acordo com um estudo feito pela USF Briosa, a obesidade e a depressão em mulheres tem uma relação muito forte.

Foram ouvidas e acompanhadas 5.700 pessoas, sendo 62% mulheres, onde 19% eram obesas. Entre elas, 30% sofriam com sintomas de depressão. A nível psicológico, especialistas concordam que a alteração da imagem corporal resultante do aumento de peso pode provocar a diminuição da autoestima.

O bairro mais famoso do Brasil completa 128 anos e ganha live comemorativa, dia 11, no insta

@live128_copacabana. A iniciativa será em favor dos cantores que vivem da música nos bares e quiosques de Copacabana. A apresentação será de André Gonçalves e Rodrigo Candelot, com o apoio do Portal R7.

A soprano brasiliense Aida Kellen e os pianistas Ligia Moreno e Breno Souza, que acaba de ser premiado com a terceira colocação no Concurso Internacional Online de Piano na Finlândia, comandam a “Quarta Lírica” do Festival Drive-in, nesta quarta-feira, dia 8, em espaço no Aeroporto Internacional JK.

A terça-feira será de cumprimentos para os aniversariantes do dia: médico Thiago Pacini, jornalista Mônica Nóbrega, publicitária Sônia Carvalho, jornalista Áureo Germano, designer de joias Marco Apollonio, personal Fernando Bérgamo, empresário Catulino Dias Júnior e o ilustrador Túlio Mendes.

A união da publicitária Maíra Garcia com o empresário Murilo Hipólito, marcado para o dia 28 de setembro, no Lago de Como, na Itália, teve que ser adiada por conta da pandemia de covid-19 que castiga o mundo. A nova data ainda está sendo analisada, mas tudo indica que será em maio de 2021.

O Serasa, em parceria com Instituto Split Second, realizou uma pesquisa sobre como a pandemia tem afetado a economia dos brasileiros. Infelizmente, os resultados são chocantes. Segundo os dados, 89% dos brasileiros teve a renda afetada pela covid-19. Ainda na pesquisa, o instituto descobriu que…

…os brasileiros têm priorizado o pagamento de itens básicos como alimentação, energia, gás, água e conta de telefone. Triste, não? Não é segredo que a pandemia trouxe novas formas de consumo. E mesmo que o cenário econômico seja desfavorável, algumas áreas do comércio estão em plena ascensão.

O varejo de produtos via online é um deles. Segundo a pesquisa da revista Webshoppers, o e-commerce de produtos de mercado ganhou 20% de novos consumidores. Empresas como Extra e Pão de Açúcar notaram o crescimento de clientes online também. As marcas apontaram 76% de aumento de lucro.

Está prevista para amanhã, a alta do vice-governador Paco Britto do Hospital DF Star, onde voltou a ser internado por complicações decorrentes da covid-19. Paco gravou um vídeo parabenizando o governador Ibaneis pela criação da rua do lazer e pedindo para a população se cuidar fazendo o uso de máscara.

A Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF), que reúne pesquisadores de inúmeras universidades brasileiras, alerta para o risco da adoção da ivermectina como medicamento preventivo para a covid-19. O fármaco não tem estudos para tratamento dos sintomas causados pelo novo coronavírus.

Se coadministrado com cloroquina ou hidroxicloroquina o medicamento expõe o paciente a riscos de efeitos colaterais graves. O conselho consultivo da entidade decidiu se manifestar diante da divulgação de que a ivermectina preveniria contra sintomas do novo coronavírus, o que não é comprovado.

Foto: César Rebouças