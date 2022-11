Anitta aterrissa em Brasília para apresentação relâmpago na cidade

Prepara! O maior fenômeno da música nacional na atualidade, Anitta, estará em Brasília. A cantora apresenta dia 21 de janeiro o seu projeto “Ensaios da Anitta”, pela primeira vez na cidade, no complexo de entretenimento Na Praia. O evento é uma realização do Grupo R2. A venda de ingressos começa nesta segunda-feira, dia 07, através do site ou aplicativo Ingresse.

Anitta anunciou em suas redes que fará seu maior carnaval em 2023! Os “Ensaios da Anitta” virá com o tema “Guerreiras” e passará por 7 cidades entre janeiro e fevereiro. São elas: Brasília, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. “Esse tema festeja e enaltece as brasileiras poderosas do passado e do presente. Homenagearemos as mulheres fortes”, disse a cantora.

Em 2023, a hashtag #YesNósTemosAnitta – em referência à marchinha carnavalesca “Yes, Nós Temos Bananas”, eternizada por Carmen Miranda – é o lema dos “Ensaios da Anitta”. Os “Ensaios da Anitta” são parte do projeto “Carnaval da Anitta”, que chega a reunir 12 mil pessoas por show. Para a temporada de 2023, a Girl From Rio deve receber no palco vários convidados especiais.

Foto: Reprodução