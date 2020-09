Ana Luisa Cunha Campos recebe para almoço de lançamento de estúdio de eventos

PUBLICIDADE

A empresária brasiliense Ana Luisa Cunha Campos em parceria com a Ilha de Imagem e a Wixx, inaugurou ontem, durante encontro com jornalistas e formadores de opinião da capital, um estúdio fixo de transmissão de eventos híbridos, localizado no Centro de Convenções Israel Pinheiro, às margens do Lago Paranoá, no Lago Sul. Na foto em destaque, Ana Luisa Cunha Campos entre os empresários Valéria Vieira e Emerson Borges.

Em tempos de pandemia, tudo seguiu os cuidados a tendência de mesclar o presencial com o virtual, com bom conteúdo e criatividade.Após a apresentação, os convidados participaram de uma feijoada preparada pelo Federal Buffet, ao som da banda Guig Serrana. A ambientação com toque tropical foi assinada pela Lavanda com Limão.

Seringa

A previsão feita por especialistas sobre a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, de estar disponível para milhões de pessoas no mês de setembro não se materializou. A expectativa agora, é que até o final do ano as primeiras doses já estejam disponíveis. É cruzar os dedos e torcer.

Novo…

O Janelas Casa Cor, que será realizado em outubro no Estacionamento 10 do Parque Cidade, está concorrido. O número de containers participantes saltou de oito para onze. Profissionais da arquitetura e decoração assinarão as vitrines que irão mostrar as principais tendências de decoração em tempos de pandemia.

…normal

Falando no Janelas Casa Cor, o MAAI – Arquitetos Associados foi o escolhido para criar o Espaço CasaPark. Arnaldo Pinho, Isabel Veiga e Monica Pinto receberam a incumbência de pensar e construir um espaço que traga ao público ideias para um novo jeito de morar. A expectativa para o resultado é ótima.

Saudade

Amigos e familiares de dona Delci Cardoso, estiveram ontem, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, para a missa de sétimo dia da pioneira. Os filhos Délio, Marcos e Arthur Cardoso, o viúvo, procurador aposentado Arthur Sebastião Silva, e as noras Isabela Lira e Keila Cardoso estavam muito emocionados.

Ícone

Não foram só os looks exuberantes da cantora Lady Gaga que roubaram a cena no VMA (Video Music Awards) exibido no domingo. A pop star foi a única atração que utilizou máscara, exigência feita somente aos dançarinos. Comenta-se nos bastidores que Gaga disse não concordar com a determinação, pois todos precisam se proteger.

Arte…

Chega a Brasília a primeira edição do projeto M.A.P.A. – Modos de Ação para Propagar Arte, que rodará por todas as capitais do país levando obras de 27 diferentes artistas para serem expostas em outdoors com o objetivo levar a arte para o espaço público. Aqui na cidade, o projeto idealizado pela Viva Projects de Camilla Barella…

…na cidade

…e Cecilia Tanure, e com curadoria de Patrícia Wagner, traz a obra da artista Vera Barcellos exposta em outdoor no SIA Trecho 1, até o próximo dia 13. Simultaneamente à exibição nos outdoors, as obras também serão incorporadas à plataforma virtual do projeto que pode ser acessado no site: vivaprojects.org/mapa.

Opção

O Pier 21 vai aderir à segunda edição da campanha Semana Brasil, movimento nacional para estimular o comércio e dar fôlego novo à economia no mês de setembro. A campanha terá início a partir de hoje e segue até o dia 13 de setembro. Apelidada de “Black Friday Brasileira”, a campanha foi inspirada no varejo americano.

Informação…

Com o compromisso de disseminar informações educativas sobre os cuidados que devem ser tomados para a proteção contra a covid-19, a Turma da Mônica e a campanha Verificado – iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), se unem para combater a desinformação que vem invadindo as redes sociais na pandemia.

…correta

A partir de hoje, conteúdos ilustrativos da Mônica serão publicados em diversos canais de comunicação e nas redes sociais – Facebook, Twitter, Instagram e outras – da ONU Brasil e da Turma da Mônica. A ONU lançou o projeto Verificado para inundar os canais de comunicação com informações confiáveis sobre a pandemia.

Fotos: César Rebouças