Almoço empresarial reúne lideranças do segmento e políticos na capital

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, participou do almoço empresarial promovido pelo empresário e conselheiro da Fecomércio-DF, Fábio de Carvalho. O evento reuniu cerca de 80 convidados, presentes para conferir as palestras do senador Rogério Marinho, da vice-governadora Celina Leão e do empresário, ex-governador e ex-senador Paulo Octávio.

Empresário Paulo Octávio

O encontro, que ocorreu no restaurante Faro, localizado no Setor de Indústrias Gráficas, contou com palestra sobre o cenário econômico proferida pelo senador Rogério Marinho, e falas do empresário Paulo Octávio e também do secretário de governo do DF, José Humberto Pires. A vice-governadora Celina Leão, em agenda oficial, não conseguiu chegar a tempo ao evento.

Desembargador Roberval Belinati com José Aparecido Freire

Além de importantes empresários da capital federal, também participaram do encontro o ex-ministro do STF Marco Aurélio de Mello, secretários de Estado, parlamentares e embaixadores. “O evento alcançou nota oito na minha avaliação. Teremos sempre a melhorar. E só melhoramos com a ajuda dos parceiros, das entidades de classe e do governo”, disse Fábio de Carvalho.

Fotos: Cristiano Costa