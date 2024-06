Advogados Lana Aimée e André Pinheiro se casam no próximo sábado em Brasília

Após o casamento civil intimista realizado em Brasília, na presença apenas da família, o casal de advogados André Pinheiro e Lana Aimée Carvalho (foto) reúne todos os familiares e os amigos para o casamento religioso, marcado para o próximo sábado (22), às 10h30, na Catedral Metropolitana de Brasília. O sim será dado sob os olhares atentos dos pais Leonardo Carvalho e Aline Brito e Sérgio e Girlene Pinheiro.

Na sequência da cerimônia, que será conduzida pelo padre Janilson, Lana e André recebem os convidados para um elegante almoço nos jardins do Brasília Palace. A decoradora Maria Tereza Cavalcanti assina a ambientação do evento com projeto da arquiteta Sofia Peixoto. DJ Du Moreira promete animar a festa que deve reunir nomes conhecidos dos circuitos empresarial, político, jurídico e social da capital.

Foto: Arquivo Pessoal