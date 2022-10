Advogado Gilbert Di Angellis lança na capital o livro Ensino Jurídico em Colapso

O advogado brasiliense Gilbert Di Angellis, mestre em Direito e presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB/DF, lançou a sua obra Ensino Jurídico em Colapso: as falhas de formação para o exercício da advocacia no Centro Cultural Banco do Brasil.

Bernadete Alves com a procuradora do Banco Central Luciana Lima

Em evento prestigiado, com a presença de advogados, presidentes de comissão da OAB/DF, jornalistas e professores, entre outros nomes de destaque na capital, o autor lançou a sua primeira obra e celebrou mais essa realização profissional. Tema que está ganhando elogios.

Advogado Eduardo Serra Rossigneux e o jurista Gilbert Di Angellis

“Lançar o meu livro na presença de tantos amigos, familiares e colegas do Direito é uma honra indescritível. Publicar essa obra em uma editora que é referência no mercado jurídico mostra a relevância da discussão apresentada”, destacou o jurista Gilbert Di Angellis no evento.

Arquiteta Vanessa Pilla e o brigadeiro do ar Luiz Ricardo Nascimento

O livro denuncia problemas graves de formação que comprometem os estudantes de Direito, as faculdades, as instituições jurídicas e a sociedade em geral em todos os estados brasileiros. Trata-se de um chamado à reflexão e à transformação do ensino jurídico ministrado no país.

Fotos: Paulo Lima