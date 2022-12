Advogado e filantropo Estenio Campelo diz o que deseja para o ano que se inicia

Advogado renomado e um dos principais filantropos de Brasília, Estenio Campelo não abre mão de estar reunido com a esposa, a educadora Ana Cristina Campelo, e o filho João Gabriel, nos festejos de fim de ano. O casal passou o Natal com o caçula no Setor de Mansões Dom Bosco, na casa da advogada Tereza Campelo, irmã de Estenio, em clima de muita alegria e também de oração.

Para o réveillon, a família Campelo escolheu os verdes mares do estado do Ceará para onde seguiu esta semana. Será no apartamento de Estênio e Ana Cristina, com uma vista paradisíaca do mar, no exclusivo Condomínio Mandara, em Porto das Dunas, localizado em Fortaleza, que todos brindarão a chegada de 2023 tendo os fogos da praia como uma das atrações da festa de Ano Novo.

“Esse momento é de ratificação dos laços familiares, de amor e harmonia existentes entre seus membros e de reverenciar o nascimento do Menino Deus, que trouxe ao mundo o sentimento de amor ao próximo. Desejamos que o ano vindouro seja coroado de muita paz e amor. É preciso a união de todos e as bençãos de Deus, para o engrandecimento de nossa pátria”, disse Estenio.

NOVIDADE

Um dos primeiros dispensários do país foi inaugurado na semana que passou em Brasília, na Asa Norte. O evento de lançamento recebeu convidados da imprensa e também entusiastas. A ideia do lugar é atender presencialmente todas as pessoas interessadas em tratamentos médicos e terapêuticos com a cannabis.

EM PAZ

Para quem quer entrar 2023 com as energias renovadas em um ambiente de paz, o Templo da Boa Vontade promove no dia 31, no monumento que é considerado uma das Sete Maravilhas de Brasília, o seu Réveillon Espiritual sob as energias da pedra do Cristal Sagrado, que fica no topo da Pirâmide de Sete Faces que fica no local.

Advogado e empresário Luiz Bettiol entre Yonare e Walter Filippetti e Henrique Bezerra e Rogério Ranulfo ganhou parabéns surpresa pelo seu aniversário dos amigos Henrique e Rogério no Lago Sul

NÚMEROS…

Concessionária que administra o Aeroporto de Brasília, a Inframérica espera receber entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, cerca de 1.050 pousos e decolagens na capital. Parte da movimentação prevista no período está relacionada com o desembarque de passageiros que se dirigem à cidade…

…PARA…

…com o objetivo de assistir à posse presidencial marcada para o dia primeiro. O fluxo de pessoas estimado para as datas entre embarques e desembarques é de cerca de 150 mil. Além de voos comerciais, o terminal espera receber também aviação executiva. Já as aeronaves de chefes de Estado…

…A POSSE

…e representantes diplomáticos serão recepcionados pela Base Aérea de Brasília, como prevê o protocolo. Durante todo o período o Aeroporto Internacional de Brasília terá reforço das equipes de segurança no terminal aéreo. Os órgãos de segurança pública do Distrito Federal e a Polícia Federal vão reforçar a vigilância.

Adriana Pimentel celebrou a nova idade entre as amigas Margarita Bazzano e Ana Maria Cunha Campos

TALENTO

A artista plástica Maria Joana Correia foi entrevistada recentemente por Maria Gal no programa Perfil e Negócios do Canal Empreender (SEBRAE). Durante a conversa, a artista trans brasiliense compartilhou um pouco de seu processo criativo de realização de suas colagens feitas 100% a mão e suas referências mais íntimas.

RÉVEILLON

O Mezanino Gastrobar vai dar as boas-vindas a 2023 com uma noite inesquecível de réveillon, ao som de artistas da cena brasiliense como Paulo Mesquita & Os Brancos, e o DJ Ovídeo. O evento começa às 21h. A produção da noite é do trio Paulinho Madrugada, Regis Folia e Alexandre Vaz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VIRADA

A Fazenda Churrascada Brasília, no Clube de Golfe de Brasília, preparou um cardápio all inclusive, com diversas opções de entradas, pratos principais, sobremesas, drinks e bebidas para a virada do ano. Além disso, a festa será animada por músicos brasilienses, como os cantores Thales Jr e Nathalia Cavalcante e o DJ Bruno Freitas.

Fotos: César Rebouças e Marcelo Chaves