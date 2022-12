Advogado de Brasília é eleito na Academia Petropolitana de Letras

O advogado Mauricio Corrêa da Veiga (foto), sócio do Corrêa da Veiga Advogados, foi escolhido para o quadro de membros honorários da Academia Petropolitana de Letras. A solenidade de entrega do “Prêmio Academia Petropolitana de Letras” contará com homenagens especiais e ocorrerá hoje, na UNIFASE de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

“Com grande emoção recebi a notícia de minha eleição para a Academia, mediante indicação de Fernando Costa. Uma honra fazer parte deste centenário sodalício, inicialmente, por se tratar da minha terra natal, pela qual nutro carinho e orgulho. Segundo, porque a academia é um lugar de convivência real e principalmente fraterna”, ressaltou Corrêa da Veiga.

Foto: Arquivo Pessoal