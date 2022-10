Ação solidária Ame o seu Vizinho beneficia população carente do Distrito Federal

O Ame Seu Vizinho, projeto social do Instituto Vida Videira (IVV) que conta com o apoio da Comunidade Cristã Videira (CCVideira) e de voluntários das cidades de Fortaleza, Recife, Natal, e em especial Brasília, realizou mais uma ação no último sábado (24).

O grupo atua sempre com a bandeira da generosidade de forma prática nos quatro estados em que estão presentes, alcançando um total de cerca de 36.857 vidas, 215 instituições, 9 hospitais, 8 presídios e 17 igrejas beneficiados com as suas inúmeras ações solidárias.

A edição do Ame Seu Vizinho deste ano em Brasília foi marcada pela visita de três instituições e de um hospital da capital. O projeto entregou 700 cestas básicas e contou com 250 voluntários envolvidos, amenizando o sofrimento de famílias carentes.

Fotos: Arquivo Pessoal