Abertura de mostra ganha jantar com a presença de autoridades no Itamaraty

A Fundação Bienal de São Paulo reuniu convidados em coquetel para celebrar a pré-abertura da itinerância da 35ª edição Bienal de São Paulo – coreografias do impossível, no Museu Nacional da República de Brasília. Ainda dentro da sequência de eventos, foi realizado um jantar para um restrito grupo de convidados no Palácio do Itamaraty, em comemoração à abertura.

O evento reuniu a diretoria de ambas as instituições culturais, patrocinadores, representantes do Governo do Distrito Federal e do Ministério das Relações Exteriores, uma das curadoras da mostra, Diane Lima, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A mostra está aberta para visitação no Museu Nacional da República, até o dia 25 de agosto. Exposição com entrada gratuita.

Foto: JP Rodrigues