Abertura da mostra Janelas Casa Cor em Brasília e muito mais na coluna. Confira!

Novos tempos, novo formato, nova maneira de compartilhar uma inauguração. A abertura do Janelas Casa Cor Brasília aconteceu para público e convidados de forma virtual, através das mídias sociais da marca. Os arquitetos autores dos 14 projetos da exposição, que acontece até o dia 2 de novembro, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, também participaram do evento.

Na última sexta-feira, cumprindo as regras de higienização, segurança e distanciamento social à contenção da covid-19, eles acompanharam o acender das luzes das 13 vitrines que integram a exposição gratuita, localizada próxima ao Estacionamento 10. As organizadoras Sheila Podestá, Eliane Martins e Moema Leão (foto) não escondiam o entusiasmo com o novo projeto.

Assim como a secretária de Turismo Vanessa Mendonça e o administrador do Parque da Cidade Sarah Kubistchek, Silvestre Rodrigues, que se encantaram ao conferirem a instalação de containers que pode ser vista todos os dias, das 8h às 21h, gratuitamente. Após a mostra ser iluminada, os presentes receberam uma cesta de piquenique para ser apreciada no local.

Leitura

Termina essa semana a campanha do Dia das Crianças que o JBr do Bem está promovendo para a arrecadação de livros infantis em favor das crianças carentes do Distrito Federal e do Entorno. Escritores e editoras estão colaborando com a ação social que também será em benefício da campanha Vem Brincar Comigo, comandada pela primeira-dama Mayara Rocha.

Vários…

A causa é nobre. Trata-se do Outubro Rosa, campanha anual realizada mundialmente no mês de outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar pelo atendimento médico.

…tons

Mas os prédios da Esplanada dos Ministérios bem que poderiam ter sido iluminados de rosa com um só projeto. De um lado, os ministérios ganharam uma cor, do oposto outro tom, sem falar no Palácio do Planalto que está mais para o roxo do que o rosa. O Congresso Nacional e o STF receberam outros tons. Um verdadeiro carnaval de cores no centro dos três poderes.

Traje

Mais uma novidade sobre o casamento da jornalista Mima Marys com o conde Alejandro Zichy-Thyssen, no dia 24 de abril do próximo ano, no Copacabana Palace, no Rio. A cerimônia seguida de festa será black-tie. Smoking para os homens e vestido longo para as mulheres. O casório contará com a presença de apenas 200 convidados, por conta da pandemia.

Buquê

Outro casamento que promete movimentar o circuito social de Brasília, e que também será realizado fora da cidade é o de Carolina Adriano e Lucas Bittar. O enlace que fará a união de duas importantes famílias da capital acontecerá no dia 24 de junho do ano que vem na paradisíaca Portofino, na Itália. Nomes conhecidos do DF já confirmaram presença.

Aumento…

Um estudo encomendado pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) indica que as três propostas de Reforma Tributária em discussão no Brasil, como estão apresentadas hoje, vão elevar a carga tributária do setor de serviços. O estudo está sendo realizado por uma empresa brasileira de consultoria.

…temido

Coordenado pelo economista Marcos Cintra, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o levantamento tem por objetivo apontar o impacto da Reforma Tributária no setor de serviços. Área que, segundo estimativas, responde pela geração de aproximadamente 65% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil que, em 2019, foi de R$ 7,3 trilhões, segundo o IBGE.

Retorno

A piscina mais descolada de Brasília foi reaberta. Amarela e ladeada por uma parede de cobogós, a piscina do B Hotel voltou a encantar os hóspedes, após permanecer fechada para uso por conta da pandemia. O local continuará restrito aos hóspedes, e irá operar com um rigoroso protocolo de higiene e limpeza na retomada para evitar a temida covid-19.

Procura

Os cursos online oferecidos gratuitamente pelo Sebrae alcançaram uma nova marca histórica, com 2 milhões de inscritos. A procura já vinha surpreendendo desde o ano passado, quando se registrou cerca de 1,2 milhão de matrículas. Somente de março a agosto deste ano, houve um crescimento de 63% em relação ao ano anterior, com 1,6 milhão de inscrições.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal