A união de Michelle Bolsonaro e Mayara Rocha em favor de crianças carentes e muito mais na coluna

A primeira-dama do DF, Mayara Rocha, lançou no último dia 25 de agosto a Campanha Vem Brincar Comigo 2020, com objetivo de arrecadar brinquedos e livros infantis para crianças em situação de vulnerabilidade na capital. As doações poderão ser realizadas nas Administrações Regionais, Batalhões da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros até o dia 30.

No último dia 14, Mayara lançou nas redes sociais um desafio à primeira-dama Michelle Bolsonaro, convidando-a para participar da campanha. No dia seguinte, também por meio das redes sociais, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, que tem realizado um aplaudido trabalho filantrópico no país, aceitou o convite integrando, assim, o Governo Federal na campanha.

O Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Brasileiras (IPCB) está realizando o projeto Marmita Solidária IPCB que leva diariamente refeições para pessoas em situação de rua em São Paulo. No total, já foram distribuídas 14.000 refeições. O projeto já está caminhando para 20 mil refeições entregues.

No próximo mês o IPCB pretende repetir esta entrega solidária em Brasília, também com a meta de 20 mil marmitas solidárias entre outubro e dezembro. O projeto enfrenta dificuldades para começar, e por conta disso busca patrocínio no DF para possibilitar a ação, em favor de moradores de rua da capital.

Recuperação

Após o marido, o senador Renan Calheiros se submeter a uma cirurgia para remover um tumor nos rins no Sírio-Libanês em São Paulo, Verônica Calheiros também passou por um procedimento cirúrgico, por conta de um pequeno problema em um dos braços. O casal está em plena recuperação em casa.

Candidato

O jornalista de Brasília Patrick Selvatti é um dos escolhidos para a fase final de seleção do programa O Aprendiz, na Band. A estreia foi adiada de setembro de 2020 para março de 2021, por conta da pandemia. Enquanto o anúncio oficial não sai, o candidato do DF participa de encontros semanais, via Zoom, com o próprio Roberto Justus e equipe.

Postagens

Durante toda esta sexta-feira, 25, a responsável pelas postagens no Twitter da TIM (@TIMBrasil) será a influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lô (@_pequenalo). O takeover tem o objetivo de entreter e educar, já que a psicóloga é um fenômeno das redes sociais ao abordar situações da vida cotidiana de pessoas com deficiência.

Lançamento

A professora e fundadora do Centro Universitário Iesb, Eda Machado, ao lado do ex-ministro da Educação e atual diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV, José Henrique Paim, realizam no dia 8, o lançamento virtual da Pós-Graduação em Tecnologias Emergentes para a Sociedade Digital do Iesb.

Turismo

A convite de Manoel Vieira, ex-superintendente do Iphan e atual secretário de Cultura e de Turismo de Cabo Frio, os empresários Bruna e Cláudio Castro inauguraram o projeto Roteiros de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A ação contempla vários passeios e visitas pelos principais e famosos pontos turísticos da cidade, inaugurada em 1615.

B’day

A sexta-feira será especial para os aniversariantes do dia: colunista goiano Luis Carlos de Moraes Rodrigues, advogado Gustavo Ferrer, fotógrafa Vera Donato, diplomata Alexandre Souto, empresária Geane Dornelas, atriz e jornalista Márcia Dornelles, ator Paolo Corrêa, médica Carol Athayde e o advogado João Marcos Fonseca de Melo.

