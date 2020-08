A plataforma lançada pelo chef Fábio Marques e o produtor Marcel Carneiro e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

Com o impacto da pandemia da covid-19, o que deixou muitos chefs profissionais sem emprego ou com salários reduzidos no Brasil, o setor de alimentação foi um dos que mais precisou se reinventar para continuar em operação. E a partir daí nasceu o projeto WeCook. A ideia do chef Fábio Marques, consultor e personal chef, e Marcel Carneiro, produtor do evento Gastromusic The Brunch se materializou.

Surgiu ao perceberem que muitas pessoas começaram a se aventurar na cozinha em tempos de quarentena. Então veio a plataforma WeCook, para conectar chefs profissionais com aqueles que querem aprender a cozinhar ou fazer novas receitas, em mentorias individuais ao vivo, online e de maneira personalizada. Assim, os chefs podem ter uma renda extra repassando o seu conhecimento aos usuários do App.

Casório

Após o envio dos save the date para o casamento do casal em abril de 2021, no Rio, o conde Alejandro Zichy-Thyssen e a noiva, a jornalista Mima Marys, já começaram a receber as confirmações dos amigos que estarão presentes na data. O Copacabana Palace, que reabre dia 20, já começa a receber pedidos de reserva.

Bê-a-bá…

Formado pelos veteranos jornalistas Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago, o grupo Imagem & Credibilidade, parceiro do Jornal de Brasília, preparou um curso digital, em formato de podcast, destinado a ajudar candidatos a prefeito e a vereador nas eleições deste ano. O curso traz dicas na área…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…da política

…de comunicação, organização da campanha e também em legislação eleitoral. Somam-se aos três jornalistas o ex-procurador geral da República Geraldo Brindeiro, a jornalista Márcia Zarur e o professor Alexandre Motta. Para maiores informações, basta acessar: cuboz.com/imagemecredibilidade/?login=desconectado.

Susto

Após dias internado na UTI do Hospital Copa Star, no Rio, após problemas de saúde que nada tem a ver com a covid 19, o empresário paraibano radicado no Rio, Ricardo Rique, teve alta ontem. Acompanhado da família, ele termina de se recuperar no aconchego do apartamento onde mora, na Vieira Souto, em Ipanema.

Viajar…

O Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgaram na tarde de ontem, 12, os resultados do módulo sobre Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua. A pesquisa revela que 96,1% das viagens realizadas no período do levantamento…

…é…

…foi para destinos nacionais no Brasil. Já 3,9% visitaram o exterior. No caso das viagens pessoais, os motivos variaram bastante: 36,1% visitaram parentes ou amigos, 31,5% viajaram a lazer, 17,5% para tratamento de saúde e bem-estar, 3,8% para compras pessoais. 3% para evento familiar ou de amigos…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…preciso

…e 2,9% religião ou peregrinação. Nas viagens de lazer, os brasileiros rodaram pelo país no período motivados por sol e praia (34,3%), cultura (27,2%) e natureza, ecoturismo ou aventura (25,6%). Os deslocamentos foram por carro particular ou da empresa (46,6%), ônibus de linha (16%) e avião (15,3%), entre outros.

Futuro

A marca iFood está estudando novos métodos de entrega que poderão revolucionar o mercado de delivery. Na tarde de ontem, a empresa declarou que irá fazer testes de entregas com o uso de drones em Campinas, São Paulo, em uma rota de 400 metros de distância. As expectativas são as melhores com os testes programados.

Bola…

A pandemia teve um efeito inesperado nas redes sociais. Os perfis que mais têm conquistado seguidores são os que apresentam naturalidade do mundo de seus protagonistas, sem looks do dia, poses e comidas e viagens. Depois de Ary Fontoura ter se tornado um fenômeno, com cada vez mais likes e seguidores…

…da vez

…a queridinha da vez é Thai de Melo Bufren (@thaidemelobufren). A mistura de comicidade e estilo a fizeram a nova musa do Instagram. Seus vídeos se tornaram famosos pela pitada de humor na dose certa, que tem caído no gosto até dos mais exigentes, quando o assunto é rede social. Essa moça promete ir longe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apagado

O presidente Donald Trump divulgou conteúdo de veracidade duvidosa na última semana. Em seguida, as redes em que ele compartilhou as informações apagaram o conteúdo por classificar como “fake news”. As desinformações em si foram sobre o quão imunes as crianças são ao covid-19. Dados que não são comprovados.

Novo…

Nervosismo, apreensão e preocupação. Em tempos de pandemia e incertezas, todos temos vivido, em algum grau, momentos de ansiedade. Neste contexto, o jovem escritor de Brasília, Gabriel Ellan Lobato França, de 23 anos, lançou ontem, dia 12, o livro “Meu nome é Azul”, em formato digital e também impresso.

…livro

Na obra, um garoto de 17 anos chamado Azul acorda perdido em um imenso nada, coberto de pedras, poeira e areia. Sem saber como chegou até lá, precisará de ajuda para descobrir o caminho de volta para casa. De acordo com o autor, quem sofre com ansiedade vai se identificar com o personagem principal.

Foto: César Rebouças

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE