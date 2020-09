A ordenação presbiterial do padre Rafael Enrique e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

Um dia especial para o religioso paranaense radicado em Brasília, Rafael Enrique. Com uma emocionante missa no Santuário Menino Jesus de Praga, em Brazlândia, presidida por Dom José Aparecido, ele foi ordenado padre. A cerimônia de ordenação presbiterial contou com a presença de fiéis e de amigos e familiares de Rafael. Todos respeitando as medidas de distanciamento por conta da pandemia. Na foto, padre Rafael Enrique entre o juiz Romes Oliveira e Ivana Galletti e os anfitriões Adriana e Edmilson Barros de Oliveira.

Logo após a missa, o casal de empresários Edmilson e Adriana Barros de Oliveira, que faz parte de uma comunidade católica na capital do qual participa o agora padre Rafael Enrique, abriu a aconchegante casa no Lago Sul para um almoço em homenagem ao religioso. A tarde foi caprichada em todos os detalhes, com cardápio da Sweet Cake, ambientação de Valéria Leão Bittar e mimos delicados da Paper Club.

Decisão

Estilista Neimar Sinício deu uma pausa definitiva em seu trabalho. Ela finalizou o funcionamento de seu atelier no Lago Sul, e também acabou trocando de endereço. Mudou-se para uma espaçosa casa no Park Way. Atualmente ela está se dedicando apenas aos familiares. A decisão foi tomada pouco antes do início da pandemia de covid-19, que sacode o mundo.

Live

O prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, será o convidado de estreia do projeto Bate-papo Ao Vivo, do site Alô Alô Bahia. O político, neto de Antônio Carlos Magalhães (ACM), que fez história no cenário político nacional, responderá perguntas sobre a Bahia e a política, feitas pelo jornalista Pedrinho Figueredo, dia 10, às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Driblando…

De acordo com pesquisa divulgada em agosto pelo IBGE, o desemprego atingiu 12,8 milhões de pessoas entre abril e junho deste ano, chegando a uma taxa de 13,3%. O período foi marcado por quedas em todas as áreas: o número de brasileiros com carteira assinada no setor privado diminuiu 8,9%. Cerca de 2,9 milhões de trabalhadores perderam os seus empregos.

…o desemprego

Nesse triste cenário em que a recolocação profissional mostra-se desafiadora, o Canal Conecta, ferramenta de empregabilidade, está oferecendo gratuitamente conteúdos que visam capacitar os candidatos para que tenham maiores chances de contratação, além de contribuir com aqueles que buscam uma transição na carreira ou desenvolvimento do próprio negócio.

Cerrado

Até o dia 30 de dezembro, pessoas de todo mundo podem visitar a exposição Elos do Cerrado. A mostra – homônima ao evento da qual faz parte – permite que os visitantes vejam as belezas e os desafios para conservação da savana mais biodiversa do mundo. A exposição pode ser visitada através do site: cerrados.org. O roteiro é variado e promete surpreender.

Caixa…

Sociopatas disfarçados de cordeiros. Homens ditos de “bem”, pais de família exemplares e religiosos, com profissões de destaque e de poder social. Esse é o perfil dos abusadores sexuais investigados pelo jornalista Amaury Ribeiro Jr. no livro Poderosos Pedófilos. A obra da editora Matrix fala dos “cidadãos de bem” que roubam a infância no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…preta

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2018, foram registrados mais de 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. De 0 a 9 anos, 75% das vítimas são meninas. De 10 a 19, as vítimas meninas somam 92%. O livro-reportagem é resultado de 20 anos de investigação sobre a exploração sexual de crianças na região da Amazônia.

Cegonha

Empresários Paulo Henrique Castilho e Sabrina Cardoso estão em clima de felicidade com a chegada do primeiro filho do casal.

Henrique nasceu no último sábado, no Hospital Santa Helena. Sabrina está recebendo ao longo da semana muitos cumprimentos e mimos por conta da chegada do bebê que já virou o centro das atenções das respectivas famílias.

Fotos: Rebeca Moura