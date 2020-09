A homenagem da chef Leninha Camargo para personalidades da capital e muito mais na coluna

PUBLICIDADE

A chef brasiliense Leninha Camargo está homenageando através de saborosas criações gastronômicas, algumas personalidades de Brasília, que de alguma forma influenciam as demais pessoas seja pelo trabalho, pelas obras realizadas ou até mesmo pela presença social. São vários nomes de destaque.

Os homenageados convidados informaram o seu prato e ingredientes prediletos e a chef desenvolveu um menu personalizado. O homenageado sentou-se à mesa com Leninha em sua casa, no Lago Sul, e degustou a iguaria, que passou a integrar parte do cardápio da chef recebendo o nome da personalidade.

Entre as personalidades homenageadas com o projeto estão a primeira-dama Mayara Noronha, com o Sofioli de brie, mel trufado e bisque de camarões, e as empresárias Moema Leão, com o Arroz caldoso de rabada, e Janete Vaz, com o Mexido de sabores, composto por arroz, feijão e trilogia de linguiças. Uma delícia.

Talheres

Os amantes da boa gastronomia na capital federal estão impacientes com o ainda fechamento do Gero Brasília, no Shopping Iguatemi, que por conta da pandemia ainda não tem data certa para a reabertura do restaurante. A casa que era para ter sido reaberta em 1º de setembro, adiou mais uma vez o dia certo que voltará a funcionar. É aguardar.

Nações…

A Embaixada de Israel promoveu a criação de um selo lançado em conjunto pelos Correios de Israel e do Brasil para celebrar a amizade entre os dois países. A emissão tem tiragem de 400.000 selos gomados com valor facial de R$ 5,00. Cada folha é composta por 16 selos que já estão disponíveis nas agências dos Correios e na loja virtual.

…amigas

A artista do selo é Lidia Marina Hurovich Neiva, que além de criar duas belas paisagens em aquarela, também tem uma história com Israel. O relacionamento entre Israel e Brasil começou às vésperas do estabelecimento do Estado de Israel, auxiliado pelo estadista brasileiro Osvaldo Aranha, que presidiu a reunião das Nações Unidas em novembro de 1947.

Anfitrião

O advogado Luiz Afonso Costa de Medeiros receberá na próxima terça-feira, dia 15, na sala privativa do Lago Restaurante, no Lago Sul, para um almoço de boas-vindas ao diplomata Marcus Paranaguá, que assumirá como secretário do Meio Ambiente. Na ocasião, também será feita a despedida do diplomata Félix Baes Faria, que parte para a Jordânia.

No tempo…

A TV Cultura exibe no próximo sábado (12/9), às 22h15, o documentário inédito Mamãe Eu Quero Ser Vedete, na faixa Doc. Mundo. A produção fala sobre mulheres do cenário artístico brasileiro que brilharam no início do século XX até o final dos anos 60. Dirigido por Neyde Veneziano, o filme conta com as últimas entrevistas de grandes vedetes da época…

…das vedetes

…como Virgínia Lane, Marly Marley e Esther Tarcitano, além dos depoimentos de Sílvio de Abreu e Cláudia Raia. O média-metragem, com 50 minutos de duração, faz um paralelo entra a intimidade pessoal e profissional das grandes musas do Teatro de Revista. E ainda fala sobre beleza e a transgressão nos limites que eram impostos na sociedade da época.

Congresso

O Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região, em parceria com a Associação Brasileira de Biomedicina, abriram as inscrições para o 17º Congresso Brasileiro e 5º Internacional de Biomedicina. O Congresso online será nos dias 20 e 21 de novembro. O evento, com o tema “Inovação e Ética Transformando Vidas”, tem como presidente Sérgio Antônio Machado.

Buquê

Sobre o casamento de Eduardo Oliveira com Ninna Noronha no sábado, dia 12, na residência da família do noivo, o comentário nos bastidores da capital é que o ministro Dias Toffoli, ex-presidente do STF e amigo a família, poderá conduzir a cerimônia civil de união do casal, que será seguida de evento. Ninna é filha do ministro João Otávio de Noronha.

B’day

A quinta-feira será especial com muitos cumprimentos, presentes e felicitações para os aniversariantes do dia: socialite Marly Mansur, embaixatriz Lais Amaral, artista plástica Theresa Neves, empresária Thaisa Baeta, empresário Afrânio Rodrigues da Cunha, advogado Evandro Ferreira, publicitária Isabelle Nogueira e a empresária Hisabela Newton.

Fotos: César Rebouças