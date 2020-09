A coleção cápsula de Cláudia Salomão e muito mais na coluna de hoje. Confira!

PUBLICIDADE

EMPRESÁRIA CLÁUDIA SALOMÃO ASSINA A COLEÇÃO CÁPSULA DA MAISON DO COURO. O LANÇAMENTO SERÁ NO PRÓXIMO DIA 6 DE OUTUBRO EM UM EVENTO VIRTUAL

Estresse

Teve saia justa em um recente casamento na capital. Uma autoridade presente não quis se sentar na mesma mesa de uma outra autoridade. Sobrou para os organizadores do evento que tiveram que se virar nos trinta para resolver o contratempo, que é costumeiro de acontecer ainda mais quando se trata de Brasília. Tudo terminou bem.

Atenção

Com a pandemia ainda em curso e com a retomada lenta dos eventos da cidade, certas regras de etiqueta são indispensáveis. Não tem nada mais desagradável do que conversar próximo de outra pessoa sem o uso da máscara. É uma questão de saúde e de educação falar com alguém usando o acessório e com uma distância de segurança.

Economia

Em tempos de crise econômica em que a criatividade conta ponto, a empresária Patricia Stille acaba de lançar a beegin, uma plataforma de soluções e serviços para conectar pequenas e médias empresas a investidores. O propósito é permitir que um grupo mais amplo de pessoas possa acessar investimentos em empresas que não estão na Bolsa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem…

Por decisão judicial, o bloco H da SQS 206, na Asa Sul, teve as assembleias condominiais na modalidade presencial proibidas de serem realizadas até o dia 30 de outubro. De acordo com a síndica, autora da ação, a assembleia colocaria em risco de contágio pela covid-19 os possíveis participantes que estariam aglomerados.

…assembleia

A reunião iria discutir o aumento da taxa condominial. Segundo o TJDFT, o condomínio ainda pode recorrer da sentença, mas ainda não houve contestação. Para o especialista em assuntos condominiais, Nicson Vangel, a decisão da Justiça confirma que de fato ainda não é o momento adequado para que ocorra reuniões presenciais.

B’day

Os cumprimentos de hoje são para os aniversariantes do dia: Nayra Falcão, Múcio Monteiro, Marleninha de Sousa, Lucila La Porta, Fabiola Bahouth, Angelita Feijó e Larissa Galli. Parabéns para os de amanhã: Grace Perpetuo, Renan Calheiros, Patricia Corrieri, Luis Villarino, Marcela Villas Boas e Antônio Neves da Rocha.

Realeza

Está marcado para hoje, às 17h, o 5º e último encontro da série de perguntas virtuais sobre a visita da família real belga ao Brasil em 1920. As entrevistas estão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook da Embaixada da Bélgica em Brasília. O encontro contará com as participações de Ricardo Giannetti e Marc Storms.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anfitriã

A jornalista Paula Santana recebe na próxima quinta-feira, ao lado de Tati Pena, para um brunch que terá todos os cuidados necessários tomados por conta da pandemia. Tarde para homenagear Giselle Rivkind. O encontro para um número pequeno de convidados será promovido em uma das casas do Setor de Mansões Dom Bosco.

Réveillon

Um dos festejos de Ano Novo mais tradicionais do Brasil, a virada do Copacabana Palace acaba de ser confirmada. O hotel já começou os seus preparativos. Na próxima edição, motivado pela pandemia, o evento será apenas para hóspedes, afim de evitar aglomerações e preservar o distanciamento social. O convite custará R$ 2.850 por pessoa.

Arte

Duas galerias de arte de Brasília têm presença confirmada na 10ª edição da ArtRio, edição 2020. Trata-se da Galeria Clima e a Galeria Karla Osório. Ambas participarão da feira presencial, que acontecerá na Marina da Glória, e também da feira virtual, dentro da plataforma online da ArtRio.com, entre os dias 14 e 18 de outubro.

Conexão…

A partir de hoje, o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove três novos roteiros virtuais de visitação inspirados nas exposições de Antônio Dias, Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM – 20 anos e roçabarroca de Thiago Honório. As visitas ocorrem às terças e quintas-feiras, às 10h30, e quartas e sextas-feiras, às 14h30…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…São Paulo

…por videoconferência, mediante agendamento prévio. Os encontros são destinados às escolas e/ou grupos acima de 10 pessoas. Os interessados podem agendar a atividade pelo e-mail educativo@mam.org.br. Atualmente, o museu conta com duas visitas educativas virtuais disponíveis sobre o Jardim de Esculturas e o painel d’Os Gêmeos.

Fotos: Arquivo Pessoal