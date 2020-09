A aniversariante Lu Getro e muito mais na coluna deste 7 de Setembro. Confira!

PUBLICIDADE

LUZINEIDE GETRO É A ANIVERSARIANTE DESTA SEGUNDA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO. ELA PASSA A DATA RECEBENDO CUMPRIMENTOS DOS AMIGOS E FAMILIARES NO ACONCHEGO DE CASA, NO LAGO SUL

Sucesso

Continua causando repercussão o painel de mais de 1.000m² localizado no Conic, da empresa Highline, que está sendo um marco importante para a saga do Jornal de Brasília. Além da edição impressa e das plataformas digitais, o veículo agora publica suas notícias para um público passante de 1,5 milhão de pessoas no maior painel digital 3D da América Latina.

Unidos…

O vice-governador Paco Britto esteve na última sexta-feira em Ceilândia. Em sua curta passagem pela cidade, acompanhado da esposa Ana Paula Hoff, o casal visitou diversas instituições na região. Paco e Ana Paula estiveram na Associação Casa de Apoio à Comunidade de Ceilândia (Acac), onde foram recebidos por Joana D’arc, responsável pela entidade.

…e solidários

O casal também foi recebido na Associação dos Idosos, localizada na QNR de Ceilândia. “O trabalho realizado por essas instituições junto à comunidade é grandioso. São entidades que desempenham um papel social muito importante”, frisou o vice-governador que visitou mais outras instituições filantrópicas, todas localizadas em Ceilândia.

Sinal

A primeira TV interativa gratuita com foco em T-commerce acaba de ser lançada no Brasil. Disponível em mais de 150 países, a plataforma possui tecnologia única no mercado, podendo inclusive interagir entre televisores e celulares, além de promover vendas com mais praticidade. Alguns detalhes da Soul TV que promete trazer muito entretenimento e interação.

Sol…

Recém-aberto após período fechado por conta da pandemia, o Hotel Fasano, no Rio, está fervendo de brasilienses. Paulo Renato Roriz e Valéria Bittar estão por lá, assim como Sandro Covre e Amanda Guerra com o filho Eduardo. Quem também foi passar o feriadão no endereço carioca foi Khalil Faraj com o empresário paulistano Rodrigo Trussardi.

…e mar

Também hospedados por lá estão Maria Victoria Salomão, Tatá Canhedo, Júlia Cabral, Otávio Noronha e a jornalista Mima Marys como o noivo, o conde Alejandro Zichy-Thyssen. O casal fará por lá a welcome party do casamento marcado para abril do próximo ano no Rio de Janeiro. Falando na Cidade Maravilhosa, o local foi o destino preferido no feriadão.

Luto

A coluna se solidariza com a dor da escritora Clotilde Chaparro pelo falecimento do marido, o procurador aposentado Antônio Rocha, que nos deixou na última sexta-feira, após passar um longo período internado no Hospital Santa Helena, na Asa Norte. Por conta da pandemia, não houve velório e o sepultamento contou com a presença apenas dos familiares.

Pousos…

O Aeroporto Internacional de Brasília JK teve um aumento considerável na movimentação de passageiros para o período deste feriado de 7 de setembro. A Inframérica, administradora do terminal aéreo, está estimando receber de sexta até amanhã, dia 8, cerca de 82 mil passageiros. A movimentação aérea deverá ser de cerca de 841 pousos e decolagens.

…e decolagens

Esta segunda-feira, dia 7, retorno do recesso prolongado, deve ser o dia mais movimentado. Apesar do aumento no fluxo de passageiros, o Aeroporto de Brasília ainda opera sob os impactos da pandemia. Mas a expectativa é que a movimentação diária dessas datas deve ser 19,3% superior se comparado com um dia de movimentação em agosto.

Reconhecimento

A 5ª edição do Prêmio Influenciadores Digitais irá reconhecer os perfis mais relevantes em 21 categorias por meio de votação popular e técnica, feita no site da premiação. O prêmio, promovido pelo Cecom – Centro de Estudos da Comunicação e a Plataforma NC, foi a primeira iniciativa a reconhecer a relevância dos influenciadores digitais no Brasil.

Mulheres…

Atriz e sócia-fundadora da Casa do Saber, Maria Fernanda Cândido mediará a partir de amanhã, 8/9, 20h, um curso com a psicanalista e escritora Maria Homem: O Desafio Feminino. Ao longo de sete encontros mulheres inspiradoras como Yara Frateschi, doutora em filosofia, Zezé Motta, atriz, Maytê de Carvalho, comunicóloga…

…inspiradoras

…Carol Roxo, consultora e antropóloga, Monalisa Gomes, CEO Fronius do Brasil, e Carla Zeglio, sexóloga, irão analisar de onde vem e como foi sendo construída ao longo dos séculos a noção de feminino que conhecemos hoje. Quem tiver interesse em participar do curso pode se inscrever através do site: educacao.casadosaber.com.br.

Talento

A atriz brasiliense Carolina Monte Rosa, filha de Ronaldo e Silvana Monte Rosa, passou por um processo de transformação para protagonizar drama sobre suicídio e depressão. Carol, como é chamada carinhosamente pelos amigos, interpreta o papel da marcante Jéssica no longa “Por que Você Não Chora”, selecionado para participar do 48º Festival de Gramado.

Moda

Foi transferido para 2021 o projeto do Festival SPFW +. E na semana de 4 a 8 de novembro, os 25 anos de história da semana de moda mais concorrida do Brasil, a São Paulo Fashion Week, será celebrada com um evento digital, a partir de uma agenda de conteúdos históricos e inéditos, amplificados pelas redes e compartilhados em múltiplas projeções em São Paulo.

Virginianos

Os parabéns desta segunda-feira seguem para os aniversariantes do dia: Carla Limongi, Izabela Collares, Adriana Muniz, Beth Szafir, Ricardo Hedlund, Cristiano Velasco e Daniella Naegele. Cumprimentos também para os aniversariantes de ontem: Fabiani Gattai, Mara Taddei, Andrea Feitosa Campelo, Lúcia Souza, Denise Mendes, Flávio Jardim e Juliana Alves.

