Youtuber do canal Rango vem a Brasília dar aulas de hambúrguer e American barbecue

Com quase 500 mil inscritos em seu canal, além de cursos presenciais e online, o apresentador do canal Rango chega a Brasília neste fim de semana para uma experiência imersiva de aprendizado e, claro, comilança

Em seu canal do YouTube, Rango, o Chef e consultor Tadeu avalia produtos e ensina receitas de sanduíches, hambúrgueres, molhos e acompanhamentos deliciosos, como o sanduíche de mortadela com gorgonzola, hambúrguer defumado, barbecue de goiaba ou de morango e fritas perfeitas. Nos dias 11, 12 e 13 de março, na Villa Boechat, restaurante que fica dentro da Granja do Torto, o influenciador estará em Brasília, para um evento imperdível, que incluirá um curso de hambúrguer artesanal, um curso de American barbecue e um tour de imersão para empresários da área.

No sábado (11/03), haverá workshop sobre hambúrguer, incluindo contexto histórico; blends e escolha da moagem; conceitos; criação e construção dos sabores; hambúrguer como prato principal; criatividade; molhos; American Cheese saborizado; cardápios que encantam; análise de cardápio; e montagem. A aula começa às 9h e vai até às 17h, com open bar de cerveja Black Princess, a partir das 11h30, degustação dos hambúrgueres preparados e certificado de conclusão, por R$ 400,00, que podem ser parcelados no cartão de crédito.

No domingo (12/03), o curso é de American Barbecue, que também incluirá contexto e conceitos, além de como agregar o churrasco americano no cardápio, como construir os temperos secos chamados Rub, molho barbecue artesanal, acompanhamentos e técnica mista de BBQ e grelha. As carnes escolhidas são a costela suína, hambúrguer defumado, pulled pork (carne de porco desfiada), Beer can Chicken (frango feito com suporte de lata de cerveja, para uniformizar a grelha e deixar o interior suculento), e fraldinha defumada.

Insights sobre criatividade, adaptação para o paladar brasileiro e criação de cardápio também farão parte do curso, que começa às 9h e encerra às 17h, com os mesmos benefícios descritos acima, com investimento de R$ 300,00.

Dia 13, segunda-feira, o Rolê do Rango será exclusivo para empresários, com 15 vagas apenas, para fazer um tour com o youtuber, visitando estabelecimentos de parceiros para entender o conceito de cada local, serão abordados temas como: imersão; experiência do cliente; fidelização; expansão; e coordenação de operação. O custo será de R$ 200,00, apenas.

Aqueles que quiserem participar de todas as atividades, terão desconto exclusivo, pagando R$ 600,00 no total, também com parcelamento no cartão de crédito em até 6 vezes, além de pix ou boleto.

Uma dica diferente para quem gosta de comer e de cozinhar!

Divulgação

Serviço

Rango em Brasília

Datas: 11, 12 e 13 de março

Local: Villa Boechat

Hora: 9h-17h

Valores: Dia 11 R$400,00, dia 12 R$300,00 e dia 13 R$200,00. Os 3 dias, R$600,00

Ingressos e mais informações em instagram.com/hamburguernaveia / instagram.com/canalrango / (61) 99530-0505