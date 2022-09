Lulu Fora do Quadrado: lugares imperdíveis em São Paulo (parte 1)

Não, você não leu errado. Sua colunista mais comilona deu um pulinho fora do quadradinho e trouxe dicas incríveis para quem visitar São Paulo. Aqui vão as duas primeiras

Tradi Hamburgueria

Eu sou a maior defensora do movimento slow food e das técnicas artesanais de produção. Mas tem horas que cansa o acompanhamento da comida ser muita, muita explicação. Sim, às vezes a gente só precisa de um bom e velho (e delicioso) hambúrguer e ponto final.

Apesar de, muitas vezes, ser lançado à categoria de ‘baixa gastronomia’, a verdade é que um bom hambúrguer é uma verdadeira arte, resultado de técnica precisa e uma seleção criteriosa de ingredientes.

A Tradi não é e nem alega ser uma hamburgueria que tem grandes pretensões gastronômicas. Não promete fermentação lenta, nem inovações fusion, tampouco monges budistas no preparo dos sanduíches. O que oferece é, justamente, o bom trabalho “hamburgueiro”, com variações que não decepcionam e permitem o cliente conhecer todo o cardápio aos poucos.

Dentre as 10 unidades atuais, em diferentes bairros, divididas entre dark kitchens (só entrega) e lojas físicas, o carro chefe hoje, definitivamente, é o Oráculo (R$ 34). Uma combinação que já foi até respeitosamente imitada, como edição temporária, por uma boa hamburgueria brasiliense. O blend de Angus 160g, feito ao ponto da casa, que é rosado (SIM!), coberto por um suntuoso molho à base de cheddar cremoso e pepperoni picadinho, tudo num pão branco, tipo brioche. Pronto.

O Ipiranga (R$ 26) é outra opção muito tradicional, pois presta homenagem justamente à primeira paixão gastronômica compartilhada pelos sócios – familiares e amigos de longa data: o burguer do do Sr. Oswaldo, loja que ainda funciona, desde 1966, no Ipiranga. A combinação, modesta e saborosa, leva hambúrguer da casa 100g, queijo prato, molho de tomate, alface, maionese verde servido no pão branco artesanal.

Fora dos clássicos, duas sugestões: Costa Oeste (R$ 32,90) é puro equilíbrio, não deixa de ser um tradicional x-salada, feito com Angus, tomate, cebola roxa, alface, queijo prato e maionese verde (que o brasileiro ama!). Já o Faixa Azul (R$ 40,90) é o tipo de combinação mais ‘gourmetizada’, que eu adoro, com blend 160g, e um riquíssimo molho cremoso, à base de gorgonzola, com farofa de bacon e pimenta jalapeño.

Fora os hambúrgueres, podem anotar: batata-palito – outra arte subestimada – perfeitamente crocante por fora, macia por dentro, com maionese verde e Oráculo versão entrada, com bolinhos fritos recheados de cheddar e pepperoni. Para beber, o “drink” não alcoólico da casa, feito com limão e groselha, é uma delícia refrescante.

Para fechar, os milkshakes certamente são minha opção de sobremesa, mas a casa tem brownie com sorvete para os mais gulosos.

PS.: várias opções diversificadas para os vegetarianos também!

Serviço (presencial)

Tradi Matriz (Rua Diogo Jacome, 391 Vila Nova Conceição – São Paulo/SP)

Tradi Pinheiros (Avenida Rebouças, 2636 Lj. 1 Pinheiros – São Paulo/SP)

Tradi Tatuapé (Rua Itapura, 1597 Tatuapé – São Paulo/SP)

Tradi Express

Tradi Morumbi (Rua Joerg Bruder, 81, Santo Amaro) – tel.: 11 5181-0855.

Tradi Paulista (Avenida Paulista, 1159 – loja 15)

Demais deliveries, via iFood

instagram: @tradihamburgueria

Monstrão. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Oráculo (entrada). Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Sobremesas. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado West Coast. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Santo Grão

Já li que o Santo Grão era um misto de café e bistrô, cujo ambiente havia se tornado um templo para todo tipo de tribo e faixa etária. E como isso é verdade!!!

Fui na loja do Itaim Bibi, que tem um espaço externo que ganhou muitos pontos! Uma espécie de varanda, cercada de plantas, no meio da urbana São Paulo conquista qualquer um.

E como prometido, quase impossível não ter suas necessidades gastronômicas atendidas por ali. Tá a fim de uma saladinha? Aposta na Avocado com Frango Orgânico, feita com mix de folhas, couscous marroquino, sementes de linhaça e de girassol com molho de mostarda ancienne e mel (R$ 55) certamente vai agradar.

Tá com mais fome que isso? O Estrogonofe Vegano, feito com cogumelos e pupunha, arroz de couve flor e chips de batata assada (R$ 61) ou um Ragu de Paleta Bovina servido no molho denso com polenta cremosa (R$ 75), podem ser a pedida ideal.

Ah, você quer é tomar um drink clássico, como um bom Negroni (R$ 41) ou um Sri Lanka, feito com Jack Daniels, suco de maçã, limão e um toque de canela (R$ 38) enquanto belisca uma Burrata, feita com carpaccio de tomate, jamon, azeite de hortaliças e alho poró assado (R$ 58)? Feito!

Além, é claro, das várias opções de café que a casa oferece, como Capuccino on the Rocks (R$ 16) ou D’Leite Coffee, com espresso, leite vaporizado e doce de leite (R$ 16), que são ótimos.

Pra fechar, um clássico crepe, de massa fininha, repleta de Nutella, encerrou minha jornada com chave de ouro.

Capuccino. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Café. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Crepe de Nutella. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Serviço

OSCAR FREIRE

Rua Oscar Freire, 413 – Jardins – SP

ITAIM

Rua Jeronimo da Veiga, 179 – Itaim Bibi – SP

MORUMBI

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 – Santo Amaro – SP (Condominio Morumbi Corporate Towers)

CIDADE JARDIM

Av. Magalhães de Castro, 12.000

UNE

R. Natingui, 862 – Vila Madalena – São Paulo (dentro do Edifício Une)

VILA MADALENA

Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena – SP (dentro da Livraria da Vila)

Instagram: @santograo

santograo.com.br/