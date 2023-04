Do café da manhã ao jantar a dois: conheça dois lugares charmosos, versáteis e com preços acessíveis

Esses lugares têm serviços, produtos e preços tão variados que é possível comer um brunch ou uma sobremesa, tomar um café, almoçar e jantar

Não é porque nós, do proletariado, temos um orçamento familiar apertado, que não queremos curtir a vida de vez em quando, não é mesmo? Esses dois lugares de Brasília têm serviços, produtos e preços tão variados que é possível comer um brunch ou uma sobremesa, tomar um café, almoçar com os colegas e até mesmo aproveitar um momento a dois, sem se sentir roubado.

Nossa Cozinha Bistrô: comida boa, rolha free, festival, cheesecake e acessível como poucos

Não é novidade que muitas casas sofreram quase até o fechamento durante o ano de 2020, mas, no caso do Nossa Cozinha Bistrô, uma dessas casas brasilienses que não recebe injeções de dinheiro por políticos ou socialites da cidade, a dor foi um pouquinho mais pessoal. Pouca gente entende que nos estabelecimentos familiares ou do Chef, que não têm um sócio poderoso por trás, o restaurante se torna extensão direta da vida do profissional.

Mas nada como um dia – ou um ano – atrás do outro, já que a entrada de uma nova sócia, o furacão do marketing, Lara Galvão, trouxe ao trabalho do Chef Alexandre Albanese novos ares e novos voos a serem alçados.

Um pioneiro na proposta de bistrô charmoso, com comida contemporânea, mas com preços mais “humanos”, o Nossa Cozinha sempre foi minha indicação para quem estava começando a trilhar o caminho do desenvolvimento do paladar e continua uma das opções de melhor custo/benefício da cidade, incluindo a carta de vinhos.

Comida boa – nem todo mundo chegou ao ponto de querer uma comida cheia de detalhes, nuances e misturas como eu, mas a verdade é que todo mundo precisa de uma boa massa, um bom risoto, um bom franguinho e um bom filé, de vez em quando, sem ter que deixar um rim na conta.

O peito de frango empanado com panko, molho de tomate artesanal e purê de batata rústico era o cúmulo da comfort food; na medida para alimentar o estômago e a alma, servido no almoço por 46,00. Salada da casa por 29,00, Picadinho por 51,00 e, para quem quiser dar aquela extrapolada no paladar, filé de Pescada Amarela, com salsa de manga e feijão preto, couscous marroquino e vegetais assados (65,00).

Vinhos e rolha free – a casa conseguiu montar uma carta bastante acessível, com preços que vão de 52,00 a 145,00 reais, entre espumantes, brancos, rosés e tintos, vindos de Portugal, Argentina, França e Brasil, entre outras nacionalidades.

Para paladares mais exigentes, a boa notícia é que a casa tem sistema de primeira rolha totalmente grátis, na hora do jantar, não apenas um dia da semana, mas de segunda a quinta!

Festival – a casa volta a movimentar seu cardápio sazonal, como ocorreu com o menu da Semana Santa e como está acontecendo no Festival do BBQ no mês de abril. Para aqueles que, como eu, amam um molho barbecue, saibam que o Chef criou QUATRO versões – Tennessee, Frutas Vermelhas, Goiaba e Tradicional – para acompanharem 3 opções de proteína – Costelinha suína, cupim bovino e filé de coxa de frango -, e opções bem americanas de acompanhamentos, que eu amo: coleslaw, que é a saladinha cremosa de repolho e cenoura; o Mac and Cheese, que é a massa com molho de cheddar e gratinado; batata rústica; batata recheada com cebolinha, manteiga e parmesão; e o Biscuit que é o tradicional pãozinho americano para não desperdiçar o barbecue.

Cheesecake – falando em influências americanas na culinária, outro ouro a ser explorado são as tortas do Nossa Cozinha. Sem dúvidas, uma das melhores cheesecakes da cidade, seja tradicional ou com doce de leite, além da minha mais recente obsessão: aquela torta de maçã, do tipo que fica na janela em desenho animado para resfriar, servida com sorvete de baunilha.

É possível até aproveitar esses doces acompanhados de um cafezinho no meio da tarde, já que o restaurante fica aberto no esquema ‘direto’, de 11h30 às 23h.

Serviço

CLN 402 BL C – Asa Norte:

Telefone: (61) 3326-5207

Reserva: 61 99244-3858

instagram.com/nossacozinhab

Fotos: Divulgação

Rapport Café: brunch, fidelidade, comidinhas e muito mais

De uma charmosa, porém, pequena loja na Asa Sul, a um espaço maior e igualmente aconchegante na Asa Norte, o Rapport Café é o melhor dos mundos no quesito “pau para toda obra”, como eu já disse por aqui em alguma das minhas colunas.

Com funcionamento de 9h até às 23h, de terça a sábado, e de 9h às 16h, aos domingos, é um dos únicos lugares onde é possível ir do café da manhã ao jantar, passando pelo café da tarde e um happy hour de drinks, sem se levantar da mesa.

Brunch – Eu, que ainda não conhecia o Brunch da casa, provei a opção Brunch Rapport 1 para compartilhar, o que inclui 2 bebidas quentes à sua escolha, 2 sucos de laranja, pães, geleia artesanal da casa (divina), manteiga, ovos mexidos com bacon, 2 minis parfait de frutas da estação feitos com iogurte natural, frutas, mel e castanhas trituradas, 2 fatias de queijo minas frescal e 2 fatias dos bolos do dia, por 89,00. Tem uma apresentação linda e serve muito bem duas pessoas. Se não quiser um brunch completo, tem croissant por 10,00 e tapioca com ovo mexido por 18,00, por exemplo.

Fotos: Lulu Peters

Fidelidade – Ah, e tá valendo a pena aproveitar o cartão fidelidade do brunch: a cada 6 visitas para consumir uma das opções do brunch para compartilhar, o próximo sai na fita. Dentro do prazo de 3 meses, isso quer dizer duas visitas por mês, o que é mais que tranquilo, ainda mais considerando que o brunch pode ser servido de terça a sábado, das 9h às 12h e, depois, das 16h às 19h, ou seja, já se garante o café da tarde.

Almoço e jantar – No menu do bistrô, um almoço de trabalho pode ser com pratos executivos em 3 etapas, por 69,90 ou, ainda, um farto Nhoque de batatas Asterix com molho de shimeji e funghi, finalizado com crispy de bacon e parmesão ralado (52,00); ou um Fettuccine Thay, com peito de frango e legumes em tiras, leite de coco e curry (51,00). Dá para cativar um chefe ou um cliente, sem gastar milhões de reais.

O mesmo vale para quem quiser fazer um chamego ao digníssimo ou digníssima: um jantar que começa com uma entrada de Queijo Camembert assado com bacon e nozes crocantes ao mel, com torradinhas temperadas com manteiga de ervas (56,00). É uma entrada que rende, então dá para dividir tranquilo. Aí, o casal pede uma moqueca de tilápia com com arroz branco e farofa de dendê para duas pessoas (110,00), aproveita para acrescentar uma taça de vinho ou espumante da casa por 19,00 para cada, e faz um jantar bacana por menos de 250,00, já com os 10%.

Comidinhas e drinks – Para quem precisa rever amigos, esquecer o dia de trabalho ou só quer se presentear, é obrigatório mandar um final da tarde e início da noite com um Tartine com queijo gruyère, ragú de filé mignon e crispy de cenoura sobre fatia de pão de forma artesanal (37,00), e um Cosmopolitan (29,00) ou um drink autoral da casa (24,00-40,00)

Serviço

CLN 412 Norte, Bloco C, loja 40

Ter/sáb, 9h às 23h Dom, 9h às 16h

WhatsApp 61 99117 8409

Take out: 61 3322 0259

Menu e outras informações: linktr.ee/RapportCafe