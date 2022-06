Lulu fora do Quadrado – Dia dos Namorados

Como já sabemos, nem só de Plano Piloto vivem nossos estômagos e, comprometida em ampliar nossa visão gastrô, vamos agora com dicas para o Dia dos Namorados “fora do Eixo”.

Não faltam opções para o Dia dos Namorados e o Jornal de Brasília fez um apanhado super completo dos menus a dois bem aqui.

Mas, para muitos, estar mais perto de casa é uma vantagem imbatível e, por isso, eu selecionei algumas opções interessantes para quem não estará no Plano Piloto no dia mais romântico do ano, mas já fica o alerta: façam reserva!

Ceilândia

Dom Manju

Já apareceu aqui como um roteiro super indicado! A nova casa, em Ceilândia, tem um menu de frutos do mar de custo/benefício imbatível e uma carta de drinks repleta de opções deliciosas.

O incrível petisco Delícias do Mar com lagosta, camarão, anéis de lula e mexilhão. Acompanha manteiga de chimichurri, vinagrete e farofa crocante da casa, por R$ 129,90; ou o principal, Lagosta do Cheff (2 pessoas), com lagosta grelhada, servida com arroz cremoso de moqueca e farofa crocante de cebola caramelizada, por R$ 149,90.

Dom Manju Ceilândia – Delícias do Mar. Foto: Divulgação

Pratos para dois e para quatro, além de uma brinquedoteca interna tornam a casa uma excelente pedida para casais com filhos!

Serviço

St. M QNM 3 – Ceilândia, Brasília – DF, 72215-031

Telefone: (61) 3376-4532

Altiplano Leste/Jardim Botânico

Rota Leste

Com reserva obrigatória, a casa oferecerá na noite de sábado (11/06) um menu especial, com alguns dos pratos mais requisitados da Chef Raquel Amaral, pelo valor de R$160,00 por pessoa, com 5 etapas e welcome drink!

De olho no cardápio: mil folhas de mandioca com steak tartare; envoltine de salmão defumado na casa com sopa gelada de 3 verdes e pérolas de endro; carne seca com catupiry na mini abóbora; Sertão e Mar (carne de sol e polvo grelhados com paçoca de feijão de corda, pasta de pimentão assado e coalhada de gergelim); e rabanada com ganache de chocolate e gaspacho de frutas vermelhas

Rota Leste – mil folhas de mandioca. Foto: Divulgação Rota Leste – Sertão e Mar. Foto: Divulgação

As reservas devem ser feitas até HOJE pelo WhatsApp +55 61 9828-7967.

Serviço

Rua 10 chácara 60, Altiplano Leste, Brasília – DF, 71681-991

Telefone: (61) 99828-7967

Sobradinho/Lago Oeste

Modesto Pizzaria e Comida Afetiva

O ambiente aconchegante estará ainda mais acolhedor para o Dia dos Namorados e a casa oferecerá dois menus de entrada, principal e sobremesa, com harmonização de vinho para cada etapa.

Menu 1 – Tábua de Milhões com Pinot Noir; Espaguete ao funghi e geleia de alho negro ou espaguete à carbonara com Merlot; e Pane Blanca com Rosé. Menu 2 – Burrata ao Forno com Pinot Noir; Marguerita clássica com Chianti; e Pane de doce de leite, banana e canela com espumante Brut.

Ambos menus só serão servidos mediante reserva e podem sofrer alterações a pedido do cliente, com a devida antecedência, no caso de restrições alimentares! Valor de R$265,00 para o casal.

Serviço

BR 020 Condomínio Parque Colorado Comercial Loja 03 – Sobradinho – DF

Telefone: (61) 99878-4304

Brasis

Esse lugar encantador, certamente, é uma das minhas maiores apostas para uma noite diferenciada de Dia dos Namorados!

O menu especial terá 6 Etapas para duas pessoas + vinho ou espumante, por R$ 578. De entrada, Tartare de Salmão com abacate, wasabi e relish de cebola roxa e rabanete melancia e teriaki de tucupi negro; ou Camarão VG ao Creme moqueca e cambraia de tapioca; ou Filé de sol com manteiga da terra, creme de queijo canastra e vinagrete maxixe

Para o principal, Filé Mignon na Cerveja preta premium, batatas ao creme de parmesão e gruyere com ervas e farofa de castanha de baru, ou Pappardelle da Chef com camarões e vieiras grelhadas no azeite e sálvia, molho beurre blanc e castanha de caju, acompanha farofa de limão siciliano

Brasis Ateliê – filé de sol. Foto: Divulgação

Para fechar, Choux recheada de frutas vermelhas, cobertas com chocolate branco e tuile de baunilha, acompanha sorvete de frutas vermelhas.

Opções de bebida:

Vinho Branco – Domaine Bouquet Premium (Chardonnay)

Vinho Tinto – Vezzi Boschi Calisto (Cabernet Sauvignon)

Vinho Tinto – Domaine Bouquet Premium (Malbec)

Vinho Rosé – Vezzi Boschi Vênus (Merlot)

Espumante – Gran Legado Brut Champenoise (Chardonnay / Pinot Noir)

Espumante – Vinhética Terroir Brut Rosé (Chardonnay / Merlot)

Serviço

R. 12 – Lago Oeste – DF.

Telefone: (61) 99446-2540

Guará

Luzia Gastrô

um dos poucos ambientes que contam com um pouco mais de charme e aconchego, o Luzia é um porto seguro para vinhos, drinks, risotos e comidinhas no Guará. Para o Dia dos Namorados, a casa apostará em luz de velas e 3 opções de menus a dois por R$299,00 para o casal.

Camarão jangadeiro, Bruschetta de Brie com Parma ou Salada são as opções de entrada.

Para o principal, os comensais poderão escolher entre Filé au Poivre, Peixe branco ao molho de camarão ou Sequência de risoto.

Luzia – Risoto

Para adoçar o paladar, as sobremesas Afrodite, Tartelete de limão siciliano com calda de chocolate ou Petit Gateau com sorvete de creme fecham o pacote.

Serviço

QI 2 BL A lj 22, Guará I – DF

Telefone: (61) 99410-5397

Gama

Dom Manju

Apesar de não ter as mesmas opções de frutos do mar que a unidade de Ceilândia possui, o Dom Manju do Gama ainda conta com uma carta variadíssima de drinks, além de pratos para dois e para famílias, incluindo a brinquedoteca!

Para servir pessoas, as parmegianas de frango (R$114,90) e filé mignon (R$134,90) são opções perfeitas para famílias maiores, além dos cortes nobres como Picanha, Ancho e bombom de Alcatra e o rocambole de carne bovina suculenta, recheado com muçarela, por R$ 69,90 que podem atender os casais de diferentes gostos e desejos, mesmo não havendo um menu de Dia dos Namorados.

Sem esquecer da carta de drinks, que eu amo, incluindo vários coquetéis com gin e, minha paixão, o Moscow Mule tradicional e da casa.

Serviço

Praça 01 Lt 13 Box 22 até 26 Setor Central Gama – DF

11:00 às 00:00 horas

(61) 3254-7831

Tarumã

Outro local no Gama que conta, independente de datas especiais, com pratos fartos e saborosos à base de frutos do mar, incluindo ceviche de salmão, crostine de camarões e o Bacalhau à JK, com Lombo de bacalhau sobre batatas, cobertos com pesto de azeitonas pretas e crosta de pão, envolvidos com azeite extravirgem, tomate cereja e cebola roxa e acompanhado de arroz de brócolis, por R$150,00/2 pessoas.

Sem desapontar os carnívoros, a casa também tem excelentes opções como Filé Quatro Queijos, R$ 128,00/2 pessoas, com medalhões de filé grelhado, flambados com conhaque e

molho cremoso de queijo. Acompanha arroz à grega e batatas recheadas.

Tarumã – Crostine de Camarão. Foto: Divulgação

Para fechar, a casa é conhecida por suas sobremesas épicas, como a Taça Tarumã, com brigadeiro de chocolate, sorvete de creme, ganache de chocolate meio amargo, decorado com castanha de caju granulada, morango e chantilly, por R$33,00.

Serviço

St. Central Área especial 6 – Gama – DF

61 9408-8264

Taguatinga

Mandaka

Já é um endereço tradicional quando o assunto é comida nordestina! O ambiente é mais despojado, mas a casa preparou um combo super simples, composto do Rosé Cuvèe Sidoine, que eu adoro, e o Camarões de Lucena, para dois, com camarões salteados e flambados no conhaque, envoltos no delicioso arroz de leite nordestino, com tomates frescos e cheiro-verde. Gratinados com queijo coalho e acompanhados de macaxeira frita. O Combo Casal Apaixonado está saindo, conforme Instagram da casa, por R$199,00.

Quem não estiver no clima da data, pode aproveitar o festival de inverno, no mês de junho todo e aproveitar outros dois combos: Combo Dois Amigos, com um Steak Lucena e Vinho Tinto Secreto Rosso por R$ 129,90; e Combo 4 Estações, com uma Chapa do Cowboy e um tinto 4 Estaciones Malbec por R$ 139,90.

Serviço

QSD 23 Lote 02, Pistão Sul – Taguatinga – DF

Menu: mandaka.com.br

Telefone: (61) 3246-8831