Comida boa para diferentes bolsos? Temos!

Para esta coluna, fiz um apanhado geral com custos bem variados, para que cada um possa escolher aquela que lhe agrada mais. Vamos lá?

Grand Cru

Uma casa clássica na cidade, que emana sofisticação com seu ambiente interno imponente e, ao mesmo tempo, aconchegante. O Grand Cru era originalmente uma adega que, de tão convidativa, se tornou restaurante, oferecendo também clássicos amados pelo brasiliense. E o melhor: com preços bem mais acessíveis do que se imagina.

Com entradas como Brie artesanal recheado com trufas negras e servido com castanhas e mel trufado (R$ 46) ou croquete de pato com geléia de pimenta (10 unidades/R$ 56), a casa é amada pela sua tradição e constância.

Uma excelente oportunidade de conhecer o Grand Cru é aproveitando o Festival Mundo Gastrô – Conexão Portugal, que foi prorrogado!

Até dia 23 de novembro, é possível degustar o Bacalhau do Cerrado, feito com lascas generosas, confitadas no azeite com alho, tomate cereja, azeitonas, pimentões amarelo e vermelho e cebola, com ovo caipira e com um toque surpresa de ora pro-nobis, uma das PANCs mais em voga. O prato alcança um equilíbrio incrível entre a gordura do bacalhau e do azeite, com cortes de leveza e acidez pelas azeitonas e o tomate, além do dulçor do alho confitado. Divino e para português nenhum botar defeito.

O prato é individual e acompanha um delicioso pastel de nata, de sobremesa, por R$ 114,00.

Metas futuras: provar os menus executivos e o Steak Tartare, que tem fama de ser dos melhores da cidade!

Serviço

SHIS QI 09/11 Bloco L Loja 06 – Lago Sul, Brasília – DF, 71625-205

Telefone: (61) 3368-6868

https://www.instagram.com/grandcrubrasilia/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Lulu Peters

Xamam

A casa finalmente se libertou de buscar ser uma Casa do Porco Bar brasiliense, sem deixar de valorizar a arte da charcutaria, da maturação e, claro, do preparo de todo tipo de carne de porco – que eu, particularmente, adoro!

Para quem busca comer bem por um preço acessível, a Terça do Joelho é ideal! Um belíssimo eisbein desmanchando no garfo, servido com fritas crocantes, coleslaw, farofinha e arroz, além dos molhos aioli e catchup artesanal de goiaba.

Essa fartura sai por R$ 135,00 (apenas às terças), com direito a duas bebidas (entre refrigerante, água e chopp).

O ambiente é elegante, mas a casa tem produtos e preços bem bacanas, incluindo tábua de sua própria charcutaria e criações como o carpaccio curado. Só não fui fã das sobremesas, confesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Metas futuras: provar os sanduíches da casa!

Serviço

CLS 210 BL B Loja 30 – Asa Sul

Telefone: (61) 98593-8593

https://www.instagram.com/xamam_carnedeporco/

Fotos: Lulu Peters

Commercial São Benedito

Além de culinária afetiva, um resgate incomensurável de uma cultura que já foi a cara do Brasil: Secos e Molhados. Um cantinho onde se pode comprar plantas, farinhas, regadores, cafeteiras, cerâmica, tomar um coado, comer um pão na chapa, almoçar e jantar.

Mas tem um diferencial! Sustentabilidade, reuso e estímulo à economia local são levados a sério por ali. Até onde é necessário o uso de plástico, a casa compensa com serviço de reciclagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado dessa curadoria impecável, realizada pela proprietária Mariana Dap, é um lugar muito charmoso, que faz a gente querer levar para casa até um vaso em forma de cisne, mil plantinhas e um sabão caseiro.

Esse lugar existe em Brasília e oferece, ainda, pratos feitos (os famosos PFs) a cada dia da semana, com fartura e sabor.

Cada dia tem sua estrela, como por exemplo, a costela bovina às sextas-feiras, feita com mandioca e aquele tempero caseiro, acompanhada de salada, arroz e feijãozinho. Muito gostosa! Mas ainda é possível pedir o parmegiana de frango a qualquer dia da semana, feito com um delicioso molho de tomate da casa, saboroso e artesanal, que vem sobre o peito de frango empanado, bem sequinho, além de batatas rústicas e saladinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clássicos brasileiríssimos melhorados estampam o cardápio, como disco de carne, pastel de angu, croquetes, cuscuzes, entre outras maravilhas, que podem ser acompanhadas de café, cerveja ou vinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os PFs do dia variam de R$ 38 a R$ 42, e a casa ainda serve Jantinha por R$ 25.

Metas futuras para a casa são provar o pão com linguiça das quintas à noite e a feijoada com samba de sábado!

Serviço

SCRN 704/705 Bloco E Loja 51, Asa Norte

https://www.instagram.com/commercialsaobenedito/