O mundo não visto da gastronomia

Entre um e outro evento gastronômico, parei para notar a presença de pessoas que trabalham nos bastidores e não têm os holofotes dos influencers, chefs e empresários

Vamos começar estabelecendo o seguinte: não há vergonha alguma em gostar e ter o privilégio de participar de um mundo repleto de comidas deliciosas, influenciadoras belíssimas, chefs carismáticos e empresários poderosos.

Eu, particularmente, confesso que, apesar de conseguir ser sociável, sou muito introvertida e fico, muitas vezes, desconfortável em ambientes em que, mesmo que a tônica seja despojada, se sente o glamour e o poder dos convidados, como acontece em recepções para a imprensa e formadores de opinião (ou melhor, digital influencers).

Em meio a um mundaréu de pessoas, eu acabo olhando para outras coisas, detalhes do cenário que me interessam e, recentemente, percebi algumas delas, na parte pouco iluminada de um grande evento. Pessoas trabalhadoras, lindas e encantadas com o que estavam presenciando. Até porque, muito dificilmente, poderiam participar daquele universo se não estivessem contratadas para servir e atender os pagantes.

A Gleice, por exemplo, atraiu meu olhar com força, pela sua beleza e estilo. Não fosse pelo uniforme e pelos equipamentos de limpeza, acreditaria tranquilamente que se tratava de alguma beldade das mídias sociais. Com olhar cândido e cabelos marcantes, a simpática e jovem Gleice quase não entendeu quando pedi para tirar sua foto para o Jornal de Brasília. E confesso que ainda me dói lembrar que ela estava na arquibancada limpando e não na pista dançando.

Já o Maerle Júnior foi querido o suficiente para me explicar há quanto tempo a cerveja estava gelando, quando reclamei que estava quente. Fez isso na maior boa vontade, apesar de estar atrás de um balcão, enfiando a mão no gelo, para entregar bebida a pessoas que mal faziam contato visual direto. Quando o movimento caiu, o peguei olhando para o palco com os colegas, meio encantados e prestando atenção nas músicas. Ah, ele prefere dizer que o nome dele é só Júnior porque diz que ninguém entende quando ele fala “Maerle”.

Por fim, uma das atividades de suporte das quais pouca gente se lembra e quase ninguém valoriza é a manutenção do banheiro. Em um evento grande, então, faltando lixeira, uma pessoa só controlar aquele fluxo insano de pessoas faria qualquer um ficar nervoso e fechar a cara. Não a Iara Lúcia, que avisava onde o papel deveria ser jogado a cada influencer modelete passava pela porta – muitas das quais, porém, pareciam ignorar o recado, passando reto (o que me deixou perplexa). Iara ria até das ignoradas, checava sempre se estava tudo certo lá dentro, com seu jeito maroto e simpático, pronta para ajudar qualquer um.

Agradeço a esses três por me lembrarem que, posso até me perder no mundo de fotos e postagens, de vez em quando, mas não quero nunca deixar de enxergar quem faz aquilo tudo girar.

Maerle, Greice e Iara. Foto: Lulu Peters

Recadinhos da Lulu

A cidade está com três festivais ocorrendo simultaneamente, o que dá opções a preços fixos para todo mundo!

Já falei da Pasta Week na coluna passada, mas, ao que tudo indica, o festival que celebra o Dia do Macarrão será prorrogado (ainda bem). Provei o Rigatoni ao molho Matriciana com pesto de ervas do Cappuccino Bistrô e adorei. Várias casas participam do festival (listei algumas na coluna passada), então corre para fazer suas apostas.

Para os jovens e robustos, o festival De Bar em Bar 2022 é perfeito para fazer um circuito com os amigos! De 27 de outubro a 13 de novembro, receitas inéditas propostas pelas mais de 50 casas participantes. Os pratos custarão R$ 39 ou R$ 49, conforme os ingredientes, e já estou de olho no Brie empanado com ragu, do Rota Leste; na carne de porco do Simpsons; e nos mini acarajés do Casa de Mainha. Para mais informações sobre os participantes, acesse: www.barembar.com.br

O Festival Mundo Gastrô está na segunda edição e celebra a gastronomia portuguesa, uma das mais queridas do brasileiro. De 28 de outubro a 13 de novembro, em 24 restaurantes da capital, incluindo Dom Francisco, Manuelzinho e, meu queridinho, Taberna Lusitana. Os menus terão foco no polvo e no bacalhau e três preços (R$ 64,00, R$ 84,00 e R$ 114,00), a depender da casa e dos ingredientes.

Lembrando que no valor estão inclusos entrada e principal ou prato principal e sobremesa, já definido por cada restaurante. Para saber mais sobre o circuito gastronômico e as casas participantes, basta acessar www.festivalmundogastro.com.br.