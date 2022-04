UMA ABENÇOADA PÁSCOA

Quem empresta toda a sua doçura para iluminar a nossa coluna nesta Sexta-feira Santa, é a bonita e charmosa Tamara Gontijo Rudge (foto). Que esta época de celebração faça renascer a esperança, o amor, a fé e a alegria nos corações de todos. Feliz Páscoa!

Rosé green

O rosé de Provence do Château Galoupet, aquisição do grupo de luxo LVMH em 2019, terá garrafa de plástico! Mas o plástico é 100% green, além de ser reciclado, vem do lixo retirado dos oceanos pela POP – Prevented Ocean Plastic. As garrafas ecológicas serão produzidas pela GarçonWines. A empresa britânica é conhecida pela sua flat bottle, 87% mais leve que a de vidro, o que permite economizar 500 gramas de carbono por garrafa na cadeia de distribuição da bebida.

Foto: Galoupet Nomade 2021 © Margot Mchn

Champagne em alta de 14%

Apesar do ambiente ainda perturbado pela crise sanitária e as incertezas da guerra na Ucrânia, a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton teve um bom começo neste ano. No primeiro trimestre de 2022, as vendas atingiram cerca de 18 bilhões de euros, um aumento 29% em relação ao mesmo período de 2021. Enquanto o negócio de Vinhos e Destilados registrou um crescimento orgânico de vendas de apenas 2% neste período, o seguimento de Champagne registrou um aumento de +14%. O forte êxito de volume de vendas, na Europa e no Japão, além da política de aumentos de preços contribuíram para esta excelente performance.

Vale do Loire tem boom de turistas

Uma das mais charmosas regiões francesas conhecida por seus castelos teve um boom no enoturismo em 2021 com uma progressão de 24%. As adegas turísticas da região realizaram um volume de negócios de 82 milhões de euros no ano passado, o segundo maior da história do Vale do Loire. Passear de bike entre as vinhas ou sobrevoa-las em um balão, visitar às cavernas trogloditas, fazer caminhadas, apreciar a gastronomias com degustação em uma das 360 adegas da região e passar uma noite de rei hospedado num castelo, são algumas das atrações do local. A oferta enoturística no Vale é muito ampla e de alta qualidade. O verão de 2022 promete receber ainda visitantes do mundo inteiro.

Foto: S. Frémont – Interloire

Aprendendo vinho

Nesta Sexta-feira Santa, vamos falar de vinhos e ovos de Páscoa. Antes de comprar a garrafa que cai bem com o chocolate é necessário respeitar a noção de intensidade entre os dois produtos. O chocolate não deve esmagar o vinho e vice-versa. Um ovo de Páscoa mais intenso com +70% de cacau cai bem com Porto ou um outro vinho fortificado. Um chocolate entre 70-75% harmoniza bem com um tinto encorpado, como Châteauneuf-du-Pape ou un Cru do Médoc. Já com um chocolate ao leite ou branco, prefira um espumante demi-seco ou um vinho bem frutado, como Gewurztraminer. Esqueça o Pinot noir leve, ele será completamente esmagado pelo tanino do chocolate, perderá seu frutado e terá amargor. Resumindo, o equilíbrio é necessário em tudo na vida, inclusive na harmonização com vinhos!