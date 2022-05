coluna lia dinorah para segunda (02/05/2022)

Wedding in Portofino

No histórico La Cervara, em Portofino, na Itália, a linda Carolina Adriano trocará alianças com o empresário Lucas Bittar Elbel (foto), em requintada cerimônia no dia 30 de junho, às 17h. Os noivos são filhos de Fernanda e Fernando Adriano (in memoriam), e de Cláudia e Luiz Henrique Godoy Elbel.

30° edição da…

Celebrando 30 anos em 2022, a CasaCor Brasília acontece de 3 de setembro a 30 outubro, em um ícone da arquitetura da capital do país: a Arena BRB Mané Garrincha.

…CasaCor

A mostra brasiliense de arquitetura, design de interiores e paisagismo contará nesta edição comemorativa com mais de 40 ambientes inspirados no tema “Infinito Particular”. O lançamento oficial será nesta quarta-feira, às 15h.