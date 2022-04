Mérito

Importantes personalidades da cidade foram agraciadas com a medalha “Brasília 60 anos”, em respeito aos serviços prestados à capital federal. Entre elas, o amigo Afrânio Rodrigues da Cunha, que exibe a honraria ao lado da filha, Juliana Freitas (foto abaixo).

Um close da charmosa Ana Maria Fernandes, presença elegante em jantar na Embaixada do Marrocos

Luto

Brasília perdeu mais um de seus ilustres pioneiros. Foi ao encontro do Pai para o descanso eterno, o engenheiro carioca Eduardo Dantas Ramos, que deixa viúva a querida Norma.

Paixão nacional

Amanhã às 12h, no Casapark, acontece a abertura do Coffee Brasília 2022, que segue até o dia 24. Estandes comercializarão produtos e oferecerão atividades como palestras e degustação. Operações gastronômicas do shopping irão preparar pratos, drinks e sobremesas tendo o café como ingrediente.

BMF 2022

Começa hoje e vai até domingo no Parque de Exposições da Granja do Torto, a primeira edição do Brasília Moto Festival.

Festival gastronômico

O Sindhobar movimenta o Mezanino com o lançamento do Festival Mundo Gastrô – Conexão Vietnã. Evento para unir sabores, turismo, a culinária do DF e de outros países.

Ecos do sucesso

Desta vez com uma reviravolta de 360º, inspirada em um estilo belíssimo da moda do país, no majestoso Copacabana Palace, em desfile de Maisa e Natalia Gouveia, juntamente com Gilson Ramos (foto), colhem os frutos do grandioso evento que protagonizaram. A grife tornou-se referência em vestido de festa e já ganharam capa de várias revistas de moda no Brasil e também no exterior.

Tangos e vinhos

Cléia Barros, assessora jurídica do Tribunal de Justiça de Goiás, foi aproveitar a primeira onda de frio na Argentina bem perto dos melhores vinhos Malbec para acompanhar a tradicional parrilha. Também foi atualizar as compras nas movimentadas Galerias Pacífico, lojas do centro especializadas em couro. No domingo pela manhã, o programa não poderia ser outro: vasculhar, palmo a palmo, a maravilhosa Feira de San Telmo, onde são encontradas raridades antigas; paraíso para quem ama garimpar.

Artesanal

O profeta do barro Walmir Neves foi um dos primeiros artistas confirmados no 15º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, que será realizado em Brasília, entre os dias 4 a 8 de maio, na arena de eventos do Pátio Brasil. Walmir já é considerado sucessor do mestre Antônio Poteiro, sumidade goiana na lida com a argila. O artista tem provado que cada vez mais merece a comparação. Suas peças revelam a utilização de técnica apuradíssima e elevado senso de bom gosto.

Retomada

Durante a Procissão do Fogaréu, na Cidade de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, anunciou o retorno das Cavalhadas no município depois de 70 anos. A encenação da luta entre Mouros e Cristãos já acontece em 12 cidades goianas e é realizada entre junho e setembro, todos os anos. Mais uma boa notícia para a terra dos antecessores de Caiado, que tem todas as suas raízes fincadas na antiga capital.

Páscoa cultural

A psicopedagoga e diretora da Escola Interamérica de Goiânia, Vera Lúcia Wohlgemuth Lobo, já colocou em ação o projeto Páscoa Gentil deste ano, que pretende arrecadar livros para doar às instituições de caridade parceiras da escola. A ação vai até o dia 29 e cerca de 600 livros já foram arrecadados. A ideia é investir o tempo livre das crianças em leitura de qualidade.