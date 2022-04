Craque no quesito bem receber, a bela Cleucy Oliveira escolheu o restaurante A Mano para cenário do refinado almoço em comemoração ao aniversário da querida amiga Cláudia Salomão, sempre linda e de bem com a vida. As perfumadas da Corte marcaram presença em cheio na animadíssima tarde, que ganhou cerimonial de Tiago Correia e decoração by Robinho Lemos, com detalhes animal print e maravilhosos arranjos em tons de rosa, pink e laranja, que coloriram o ambiente. O caprichado menu, muito bem harmonizado com champanhe Piper e vinhos italianos, foi aplaudido por todas. Yara Gambirasio e sua banda de jazz embalaram a festa até o início da tarde, com seleção musical de primeira, quando o cantor Gabriel Corrêa subiu ao palco e fez a festa ferver e a pista de dança bombar até o pôr do sol. Foi uma celebração em grande estilo, nas melhores companhias e energias!

Jardim Urbano

É a nova proposta de entretenimento e lazer ao ar livre, que será apresentado para seletos convidados a partir das 18h30, no 3º piso do Conjunto Nacional. O espaço vai ser palco de shows e eventos culturais e sustentáveis, além de abrigar o CNJ Lab, que traz ambientes para reuniões ou trabalho remoto, com conforto e interatividade.

Lunch

A grande empresária Sandra Rodrigues é anfitriã do Almoço Empreendedoras de Brasília, que será oferecido às 12h30, na Mundial Center Atacadista.

Esvoaçante

Em fashion show recheado de glamour e poder, as estilistas goianas Maísa e Natália Gouveia lançaram ontem a esfuziante coleção outono-inverno Glanz Fall Winter, no luxuoso Copacabana Palace. A ideia foi abusar das cores vibrantes para tirar da clausura a feminilidade adormecida nos dois anos de restrições. O Mirror Fashion Day levou magia e encanto para a passarela, em requintada produção assinada por Marcia Dornelles.

Na França

A querida Fábia Mendonça fez festa de aniversário com os familiares, no sábado que passou, e seguiu para Paris com o marido empresário Walter Mendonça, onde celebra Bodas de Coral – 35 anos de casamento. No roteiro, os famosos restaurantes da Cidade Luz e passeio pelo Vale do Loire, a bela região vinícola de Bordeaux e castelos como o de Versalhes e Chantilly.

Negócios bilionários

Foi divulgado o balanço oficial da feira agropecuária Tecnoshow 2022, que aconteceu em Rio Verde. Foram movimentados R$ 10,6 bilhões em negociações, superando todas as expectativas dos organizadores. Na última edição, em 2019, antes da pandemia, esse número foi de R$ 3,4 bilhões. A informação é de Antônio Chavaglia, presidente da cooperativa Comido, realizadora do evento.