Coluna Lia Dinorah

QUEBRANDO OS PARADIGMAS

Há uma ilustração sobre o vaso de alabastro citado numa referência no Evangelho de Marcos (Mc 14.3-6), acerca de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com especiarias que estavam neste vaso e que equivalia a 1 ano de trabalho daquela mulher. “Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lho sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa”. Relata o texto que Maria adentrou-se naquela cerimônia com a finalidade de ser vista e manifestar a sua devoção. Porém, extraímos lições preciosas dessa narrativa.

1) Que ela teve uma atitude;

2) Levou consigo um vaso precioso para agradecer e não pedir;

3) Ao quebrar o vaso rompeu com a religiosidade e hipocrisia dos fariseus;

4) Não se importou com as críticas;

5) Aproveitou a oportunidade, já que antecipou-se à ungir Jesus para o seu sepultamento.

É comum que pessoas deixem de alcançar notoriedade e obter graças por estarem dispersas diante de seu Senhor e não entregarem o seu melhor para Ele!

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Agro impulsiona…

A balança comercial brasileira teve um superávit de quase US$ 11 bilhões em março, um recorde para o mês. Foi o maior número já registrado nessa série. O saldo líquido entre exportações e importações do agronegócio está na casa de US$ 8 bilhões.

…superávit

A conta de óleo e gás atingiu a marca de US$ 4 bilhões. Com isso, o Brasil se consolida como uma das potências de agro e commodities do planeta. A descoberta do pré-sal alçou o Brasil ao seleto clube de grandes produtores de petróleo do mundo; e ainda nem começamos a explorar o gás do pré-sal de maneira adequada.

Direito

O Ibmec Brasília convida para a solenidade de inauguração de seu novo curso de graduação, em Direito. O evento, que vai acontecer às 19h30, contará com a presença do ministro Luiz Fux, que versará sobre “O futuro do ensino jurídico no Brasil”.

Lunch

Lucila La Porta, presidente do SI Brasília, convida para almoço festivo pelo Dia das Mães. O encontro vai movimentar o Steak Bull Prime, no Gilberto Salomão, no próximo dia 9.

Talk

Para falar sobre o que é tendência e o que acontece nos bastidores do principal evento dedicado ao design mundial, o Casapark recebe o diretor criativo Ricardo Gaioso para a palestra Pós Milano ‘23. Será no dia 9, às 10h, no Espaço Casa.

Arraiá do GPS

No próximo dia 27, no clube ASBAC, vai rolar o Arraiá do GPS, que estará repleto de atrações incríveis. A festança contará com mais de 20 barracas típicas, ao lado de mais de 15 chefs tradicionais do quadradinho. E para começar em grande estilo, a atração principal do evento será o grupo de forró Falamansa.