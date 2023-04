Coluna Lia Dinorah

Paulo Octávio e sua Anna Christina Kubitschek Pereira, ao lado do autor Pimenta da Veiga, desembargador Roberval Belinati e os irmãos, Estenio e ministro Valmir Campelo

Sessão na Câmara

O Congresso Nacional se reúne ao meio dia para apreciar 26 vetos presidenciais, além de projetos para abertura de crédito no Orçamento – inclusive para pagamento do Bolsa Família e do piso dos enfermeiros – e autorização do reajuste para servidores públicos federais.

Expertise

Marlênio José Ferreira Oliveira volta a exercer, com a eficiência habitual, a Coordenadoria-Geral de Representação Institucional da Suframa, em Brasília. Homem certo no lugar certo.

Tarefa árdua

Excelente a nomeação do tarimbado e respeitado jornalista, Hélio Doyle, ex-TV-Globo e ex-Estadão, para a presidência da EBC – Empresa Brasileira de Comunicação.

Infinity

Com moderno projeto assinado pelo Studio Grell, o Infinity Hair Salão Boutique abre as portas nesta noite, na 115 Sul. Um espaço singular, dedicado à beleza e ao bem-estar, diferente de tudo o que você já viu em Brasília.

Imortal

Heloisa Buarque de Hollanda, professora emérita da Escola de Comunicação da UFRJ, foi eleita para a Cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras. Ela vai ocupar a vaga da acadêmica Nélida Piñon.

Feira de Vinhos

O Gran Bier será palco, das 19h às 22h, da Feira de Vinhos com os Produtores, que reunirá mais de 40 rótulos de quatro países e cinco estrelados produtores. Uma parceria da Vinhos S.A e Premium Wines.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na presidência

Falta muito ainda, mas os preparativos já começaram. O dermatologista Alessando Alarcão foi eleito, em acirrada disputa, presidente do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica 2026, que acontecerá em Goiânia. Por causa da sua importância e do singular evento, tanto o governador Ronaldo Caiado quanto o prefeito Rogério Cruz, hipotecaram imediatamente apoio ao acontecimento que reunirá especialistas de todo o país.

O fenômeno Alok

Depois de um hiato de quatro anos, o DJ Alok volta a se apresentar em Goiânia. O show de som, luzes e cores será no dia 7, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Ele chega num momento em que celebra o retorno ao posto de artista brasileiro mais escutado do mundo no Spotify, que pertencia a Anitta. O goiano alcançou 22.4 milhões de audições mensais, o que não é pra qualquer um.

Taninos

Luiz Fernando Jungmann e Gyovana Carneiro aproveitaram dias de folga para cumprir roteiro especial em Mendonza, na Argentina. A programação incluiu visitas a várias vinícolas com direito a degustação de exemplares das melhores safras e um pit stop no Museo Del Vino.