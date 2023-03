Coluna Lia Dinorah

ENFADO

A alma farta pisa o favo de mel – declaram as Sagradas Letras. Vivemos em um tempo onde tudo é fácil. O que para nossos avós era inatingível hoje tornou-se o trivial. Buscamos cada vez mais ter e conquistar, e após o alvo atingido sobra um vazio e quem dirá frustração. Temos tido muito, o que menos temos é gratidão. O Apocalipse de João diz – tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Perdemos a paixão por viver, a alegria pelo alvorecer. O que nos encantava na simplicidade tornou-se trivial e enfadonho. Nosso olhar hoje, parafraseando Pedro Pimenta, tornou-se blasé. Que possamos retornar ao primeiro amor e nos apaixonarmos simplesmente por estarmos vivos. Isso é um bom começo.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Aniversário da Torre

Nesta quinta-feira, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade, a Torre de TV, completa 56 anos de inauguração. Para celebrar a data, o Mezanino BRB criou uma ação temática: quem publicar uma foto da torre no Instagram marcando os perfis @torre360brb, @meza.nino e @brb_bancodebrasilia terá isenção na taxa de manutenção cobrada na entrada do gastrobar.

Caminhos da arquitetura

A capital do país recebe pela primeira vez, o Ginger Hub: Edição Brasília 2023. Voltado para os profissionais da arquitetura e do design, o evento reunirá amanhã especialistas renomados do mercado que compartilharão experiências em talks, das 8h às 19h, no Royal Tulip. É uma oportunidade inédita de conexão entre empresas, profissionais, estudantes e ícones brasileiros do segmento.

Bem-estar

A BelaBia promove, em sua unidade no Sudoeste, um happy hour para clientes e convidadas. A partir das 18h30, a dermatologista Caroline Anjo, e a biomédica esteta, Gabriela Santos, comandam um bate-papo sobre autocuidado e bem-estar. Ainda na noite, coquetel e mimos para as mulheres presentes.

Aniversário

Expert da moda e presença obrigatória em todas as listas das mais elegantes, Gracinha Reis comemorou aniversário na casa do advogado Diogo Clemente e Taissa Reis, filha e genro, nos Jardins Munique. A suntuosa mansão estava muito bem decorada com flores naturais que exalavam puro bom gosto. Foi uma noite especial, com buffet internacional e bebidas elegantes para familiares e amigos íntimos, que somavam 60 pessoas da lista vip da empresária. Gracinha é casada com um dos oftalmologistas mais importantes do Brasil, o médico Mário Reis, também grande exportador de grãos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Topo do mundo

O casal que comanda o Laboratório Núcleo, empresários Cid de Oliveira Reis e Heloísa, empreendeu um grande tour pela imponente Dubai, a joia dos Emirados Árabes. Eles estavam em companhia de amigos e visitaram os shoppings de luxo, o arranha-céus Burj Khalifa e outros de arquitetura ultramoderna e, é claro, se deliciaram com o melhor da gastronomia de alta qualidade e os vinhos internacionais nos melhores spots.

Aguçando sentidos

Pirenópolis vem se firmando como um dos mais interessantes pólos gastronômicos do Centro-Oeste, com restaurantes que contemplam a culinária internacional. Os turistas podem escolher que país visitar através dos sabores – da Espanha, passando pela Itália, até a Ásia e oriente. E, em sua maioria, os restaurantes oferecem bem mais do que boa comida: ambiente aconchegante e inspirador.