Coluna Lia Dinorah

Moema Leão e Bella Salvati (foto acima), no requintado evento de fim de ano da Dolce&Gabbana, que movimentou a residência de Vivianne Piquet.

Noite de Gala

A presidente do Clube Soroptimista Internacional Brasília Norte Sul, Luciana Santos (foto acima), e demais membros da diretoria, juntamente com o presidente da International Police Association, Joel Zarpellon Mazo, recebem para Noite de Gala e Recital de Fin D’Ánné. O evento, que acontecerá no dia 18, no Parlamundi da LBV, vai marcar o encerramento das atividades de 2022.

Greve aérea

Pilotos e comissários aprovaram a realização de uma greve a partir de segunda-feira. A decisão unânime foi tomada em assembleia da categoria. A paralisação coloca em risco a operação das aéreas e complica o deslocamento dos passageiros em uma época de alta demanda, sobretudo, com a proximidade do Natal e fim de ano.

Natal de amor, memórias incríveis e solidariedade!

O London Christmas do ParkShopping recebeu uma visita muitíssimo especial. As crianças acolhidas pelo Instituto Nair Valadares – INAV, que fica no Riacho Fundo II e ampara pequenos em situação de vulnerabilidade, viveram uma manhã de magia e diversão. Elas interagiram com o Noel, brincaram na Roda Gigante, no Expresso Londrino e em todas as atrações. A criançada também se encantou com a decoração, com os personagens natalinos e terminou o tour com um lanche bem gostoso.

Amitié lança novidades: o Sur Lie e o Nature Magnum

A marca, que ganhou o posto de queridinha dos apaixonados por espumantes, saltou de 10 mil garrafas vendidas em 2018 – quando foi lançada -, para 400 mil garrafas comercializadas em 2022, e celebra premiação no principal concurso de espumantes no mundo.

Vinho financia programas sociais

A Penedo Borges Bodega Boutique, uma vinícola argentina com DNA brasileiro, está financiando programas sociais por meio do vinho. Formada por sócios argentinos e brasileiros, a vinícola, que fica em Mendoza, tem como principal missão resgatar o valor artesanal do vinho, a elaboração manual e uma produção sustentável. Chega a reduzir em 80% os gastos com energia elétrica usando placas solares. A marca se associou ao projeto Pecum de Luz (Vinos de Luz), que realiza ações junto a ONGs locais utilizando o vinho como ferramenta para o financiamento de programas sociais, educativos, desportivos, de saúde e de moradia.

Dica luxuosa para arrasar nesse fim de ano

Na hora de decidir com quais presentes raros vamos impressionar, a primeira sugestão é a caixa exclusiva do vinho Don Melchor, disponível com duas garrafas das safras 2017, 2018 e um decanter Riedel. Detalhe: a safra 2018 alcançou a pontuação máxima – os cobiçados 100 pontos, concedidos pelo grande crítico norte-americano de vinhos, James Suckling. Preço sugerido: R$ 2.925,00. Outra opção é o lançamento da Concha Y Toro, o Heritage 2020, um blend de Bordeaux que busca expressar fielmente a herança vitivinícola do terroir de Puente Alto, Chile. É composto por Cabernet Sauvignon (84%), Cabernet Franc (12%) e Petit Verdot (4%). O pack vem com duas taças de cristal Riedel, ao custo de R$ 599,00.